Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28801150/
17 февраля 2017, 11:58 | Футбол: Премьер-лига | Volga News

Нападающий Павел Кудряшов стал игроком «Крыльев Советов»

В четверг, 16 февраля, молодой нападающий Павел Кудряшов подписал контракт с «Крыльями Советов».

Соглашение с 20-летним футболистом подписано на 2,5 года. Начало сезона Павел провел в Томске, где сыграл за основной состав «Томи» 7 игр. За самарцев Павел Кудряшов будет выступать под номером 28.

«Мы давно следили за выступлениями Павла. Несмотря на его молодость, он обладает необходимыми профессиональными качествами, которые мы планируем развить в нашем клубе. Надеемся, что тренерский штаб вырастит из этого игрока футболиста хорошего уровня», — заявил генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков официальному сайту клуба.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
17 февраля

Управление "Волготанкера" приватизируют

Самарцы, пострадавшие в пожаре, четвертый месяц не могут найти жилье

Самарские школьники играют в соцсетях на суицид