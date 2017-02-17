Нападающий Павел Кудряшов стал игроком «Крыльев Советов»

Соглашение с 20-летним футболистом подписано на 2,5 года. Начало сезона Павел провел в Томске, где сыграл за основной состав «Томи» 7 игр. За самарцев Павел Кудряшов будет выступать под номером 28.

«Мы давно следили за выступлениями Павла. Несмотря на его молодость, он обладает необходимыми профессиональными качествами, которые мы планируем развить в нашем клубе. Надеемся, что тренерский штаб вырастит из этого игрока футболиста хорошего уровня», — заявил генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков официальному сайту клуба.