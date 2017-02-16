Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28799921/
16 февраля 2017, 17:29 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Аленичев назвал переход Самедова в «Спартак» главной зимней сделкой в РФПЛ

МОСКВА, 16 февраля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Переход полузащитника Александра Самедова из «Локомотива» в «Спартак» стал главной сделкой зимней трансферной кампании в чемпионате России по футболу. Такое мнение высказал журналистам бывший главный тренер красно-белых Дмитрий Аленичев.

Бывший тренер <nobr>красно-белых</nobr> признался что тоже хотел поработать с полузащитником но такой возможности не было. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

32-летний Самедов подписал долгосрочный контракт со «Спартаком» 16 января. Полузащитник выступал за красно- белых с 2001 по 2005 год, проведя 59 матчей, забив девять мячей и завоевав Кубок России (2003 год).

«Трансфер Самедова не только самый главный в «Спартаке», но и во всем российском футболе. Когда я был тренером, тоже хотел бы с ним поработать, но такой возможности не было. Я хорошо знаю Сашу, мы играли вместе, он отличный игрок. Важно отметить, что он приехал не доигрывать, а по-настоящему играть в «Спартаке», — подчеркнул Аленичев.

Аленичев покинул пост главного тренера «Спартака» в начале августа после вылета команды из Лиги Европы. Команду возглавил итальянец Массимо Каррера, летом вошедший в тренерский штаб Аленичева. «Думаю, что для Карреры не станет проблемой, что он впервые проводил такие сборы с командой, все-таки он до этого проходил сборы с итальянскими командами, со сборной. Надеемся, что увидим хорошую игру команды во второй части чемпионата, а не ту, которая была с “Рубином” (в понедельник красно-белые проиграли в товарищеском матче со счетом 2:4. — Прим. ТАСС)», — отметил Аленичев.

«Считаю, что “Спартак” заслуженно занимает первое место в чемпионате. Мне нравится, как играет “Спартак”. Я говорил “не то” применительно к качеству игры», — добавил Аленичев, ссылаясь на свое осеннее интервью изданию «Спорт-Экспресс».

После 17 туров «Спартак» лидирует в таблице чемпионата России, на пять очков опережая «Зенит».

Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Шляхтин: Защитника «Спартака» Кутина в «Крыльях Советов», скорее всего, не будет

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Защитник московского «Спартака» Денис Кутин, скорее всего, не перейдет в самарские «Крылья Советов». Об этом ТАСС сообщил министр спорта Самарской области, председатель совета директоров самарского футбольного клуба Дмитрий Шляхтин.
Еще 7 новостей  Все новости
16 февраля

Карпин назначен главным редактором футбольных трансляций "Матч ТВ"

Герой фильма о российских фанатах заявил, что английская пресса переврала его слова

Не вернувшие медали легкоатлеты не войдут в сборную России