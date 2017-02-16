Аленичев назвал переход Самедова в «Спартак» главной зимней сделкой в РФПЛ
МОСКВА, 16 февраля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Переход полузащитника Александра Самедова из «Локомотива» в «Спартак» стал главной сделкой зимней трансферной кампании в чемпионате России по футболу. Такое мнение высказал журналистам бывший главный тренер
красно-белых Дмитрий Аленичев.
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32-летний Самедов подписал долгосрочный контракт со «Спартаком» 16 января. Полузащитник выступал за красно- белых с 2001 по 2005 год, проведя 59 матчей, забив девять мячей и завоевав Кубок России (2003 год).
«Трансфер Самедова не только самый главный в «Спартаке», но и во всем российском футболе. Когда я был тренером, тоже хотел бы с ним поработать, но такой возможности не было. Я хорошо знаю Сашу, мы играли вместе, он отличный игрок. Важно отметить, что он приехал не доигрывать, а
Аленичев покинул пост главного тренера «Спартака» в начале августа после вылета команды из Лиги Европы. Команду возглавил итальянец Массимо Каррера, летом вошедший в тренерский штаб Аленичева. «Думаю, что для Карреры не станет проблемой, что он впервые проводил такие сборы с командой,
«Считаю, что “Спартак” заслуженно занимает первое место в чемпионате. Мне нравится, как играет “Спартак”. Я говорил “не то” применительно к качеству игры», — добавил Аленичев, ссылаясь на свое осеннее интервью изданию «Спорт-Экспресс».
После 17 туров «Спартак» лидирует в таблице чемпионата России, на пять очков опережая «Зенит».
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