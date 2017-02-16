Кураньи: Поиграть в «Крыльях Советов» привлекательно, посмотрим, что произойдёт

На турнире Кураньи войдёт в состав команды сборной Германии.



«Мне очень приятно участвовать в этом турнире. Мне так приятно быть среди футбольных легенд. Для меня это возможность встретиться с моими коллегами, великими футболистами. Мне много рассказывали об этом турнире, он прекрасно организован. Я особенно рад встретиться с Москвой, это город, в котором я играл пять лет, я рад вернуться сюда.



Вернуться в Россию и поиграть, например, в “Крыльях Советов”? Для меня звучит привлекательно поиграть в “Крыльях Советов”, но пока я хочу поиграть в турнире “Кубок легенд”. Пока я хочу посмотреть, как буду выглядеть на турнире, хочу поиграть за немецкую команду. После турнира посмотрим, что произойдёт. Сейчас у меня такой возраст, что могу выступать как за команду любителей, так и за профессиональные клубы.

Один мой друг представил меня руководству “Бреста”, и у меня появилась возможность тренироваться неделю в “Бресте”. Не думаю, что после “Кубка легенд” я вернусь туда, наверное, поеду обратно в Германию», — передаёт слова Кураньи корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.