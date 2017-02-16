Асильдаров вернулся в «Анжи», подписав контракт на один год

Форвард стал игроком махачкалинского клуба в третий раз в своей карьере. Впервые это произошло в 2008 году, когда игрок провёл в «Анжи» первый круг сезона. Второе заключение контракта с клубом пришлось на сезон 2014/15. В общей сложности нападающий сыграл в составе «Анжи» 53 матча и забил 15 голов.



«Я рад своему возвращению в “Анжи”. Когда поступило это предложение, не раздумывая ответил согласием. Поэтому что “Анжи” для меня родной клуб, цвета которого уже защищал, и приложу максимум своих усилий для достижения высоких результатов. У нас сейчас новый Президент, главный тренер, новая команда. Все мы люди с амбициями, и в каждом матчем мы будем стараться играть на победу», — цитирует Асильдарова пресс-служба «Анжи».



«В лице Асильдарова мы подписали зрелого, опытного футболиста. Несмотря на возраст, он полон решимости играть за свой родной клуб. Шамиль является лидером по духу, который в определенные моменты может повести за собой команду. Уверен, что его опыт очень пригодится “Анжи”, и он, несомненно, принесет пользу команде», — отметил спортивный директор клуба Александр Танцюра.