«Рубин» не стал подавать апелляцию на решение ФИФА по делу Азмуна
МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Казанский «Рубин» не стал подавать апелляцию на решение палаты по разрешению споров Международной федерации футбола (ФИФА) относительно перехода иранского нападающего Сердара Азмуна в «Ростов». Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
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26 января стало известно, что ФИФА вынесла решение в пользу Азмуна в трудовом споре игрока с «Рубином».
«У “Рубина” после вынесения решения по делу Азмуна было 10 дней на то, чтобы запросить у ФИФА мотивировку. Клуб не стал этого делать, тем самым отказавшись от права подачи апелляции», — сказал источник.
«Рубин» не стал комментировать ситуацию.
Азмун перешел в «Рубин» в декабре 2012 года. Летом 2015 года иранский форвард был арендован «Ростовом» до конца сезона-2015/16. Летом 2016 года иранский игрок проигнорировал сбор «Рубина» и подписал двухлетний контракт с «Ростовом». По мнению футболиста, «Рубин» нарушал договоренности, не соглашаясь отпускать его в «Ростов».
После этого «Рубин» попытался воспрепятствовать включению Азмуна в заявку «Ростова», подав иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), однако он был отклонен. «Рубин» и Азмун обратились со встречными жалобами в палату по разрешению споров ФИФА.
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