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16 февраля 2017, 15:57 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Рубин» не стал подавать апелляцию на решение ФИФА по делу Азмуна

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Казанский «Рубин» не стал подавать апелляцию на решение палаты по разрешению споров Международной федерации футбола (ФИФА) относительно перехода иранского нападающего Сердара Азмуна в «Ростов». Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Казанский клуб в течение 10 дней не запросил мотивировку решения палаты по разрешению споров. Увеличить
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26 января стало известно, что ФИФА вынесла решение в пользу Азмуна в трудовом споре игрока с «Рубином».

«У “Рубина” после вынесения решения по делу Азмуна было 10 дней на то, чтобы запросить у ФИФА мотивировку. Клуб не стал этого делать, тем самым отказавшись от права подачи апелляции», — сказал источник.

«Рубин» не стал комментировать ситуацию.

Азмун перешел в «Рубин» в декабре 2012 года. Летом 2015 года иранский форвард был арендован «Ростовом» до конца сезона-2015/16. Летом 2016 года иранский игрок проигнорировал сбор «Рубина» и подписал двухлетний контракт с «Ростовом». По мнению футболиста, «Рубин» нарушал договоренности, не соглашаясь отпускать его в «Ростов».

После этого «Рубин» попытался воспрепятствовать включению Азмуна в заявку «Ростова», подав иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), однако он был отклонен. «Рубин» и Азмун обратились со встречными жалобами в палату по разрешению споров ФИФА.

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Новости Премьер-лиги

«Терек» и «Рубин» будут платить зарплату Магомеду Оздоеву пополам

«Терек» и «Рубин» будут платить зарплату Магомеду Оздоеву пополам

В первой половине нынешнего сезона полузащитник сборной России Магомед Оздоев потерял место в основном составе казанского «Рубина. Уже во время зимней паузы в чемпионате в прессе начала появляться информация об интересе к 24-летнему хавбеку со стороны «Локомотива, «Сент-Этьена, «Марселя и других известных клубов. Однако, по данным «Известий», свою футбольную карьеру игрок продолжит в «Тереке. Полузащитник перешел к грозненцам на правах аренды до конца сезона. По словам источника в окружении футболиста, согласно условиям договора зарплату Оздоева «Рубин и «Терек будут оплачивать пополам.
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