Григорий Иванов: Зачем строили манеж, если в нем нельзя играть?!

Ранее пермяки выступили против такого развития событий.

— Считаю, что прежде всего нужно думать о болельщиках. А не обо мне или еще ком-то. Давайте играть для людей. О них у нас что-то никто почему-то не думает… — удивился Иванов.

— Вы просили «Амкар» о переносе игры в манеж?

— Нет. Ни с кем я не разговаривал. Да нам и не разрешат это сделать по регламенту. Мол, душно там. А на улице, значит, не холодно? Не знаю… Понастроили манежей, а они не нужны… «Динамо» в этом году можно играть в манеже, в следующем уже нельзя. Футбол же должен быть комфортным для зрителей. (Виталий АЙРАПЕТОВ).