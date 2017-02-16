Григорий Иванов: Зачем строили манеж, если в нем нельзя играть?!
Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что РФПЛ не разрешит клубу провести домашний матч 18-го тура
премьер-лиги с «Амкаром» (5 марта) в манеже.
Ранее пермяки выступили против такого развития событий.
— Считаю, что прежде всего нужно думать о болельщиках. А не обо мне или еще
— Вы просили «Амкар» о переносе игры в манеж?
— Нет. Ни с кем я не разговаривал. Да нам и не разрешат это сделать по регламенту. Мол, душно там. А на улице, значит, не холодно? Не знаю… Понастроили манежей, а они не нужны… «Динамо» в этом году можно играть в манеже, в следующем уже нельзя. Футбол же должен быть комфортным для зрителей. (Виталий АЙРАПЕТОВ).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter