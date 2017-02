От Орлова до Карпина. Пять бывших футболистов, которые работают на телевидении

КАК ИГРАЛ

Футбольная карьера Орлова получилась недолгой: уже в 25 лет он был вынужден завершить ее из-за проблем со здоровьем. За это время он успел поиграть за харьковские «Авангард» и «Металлист» и ленинградские «Зенит» и «Динамо». Интересно, что будучи игроком бело-голубых Орлов уже начал писать статьи для газеты «Смена». Сложно представить, чтобы кто-то из современных футболистов отважился бы совместить спорт и пишущую журналистику.

КАК КОММЕНТИРУЕТ

С середины 70-х и по сей день Орлов — главный футбольный голос Петербурга. Звездным часом Геннадия Сергеевича можно назвать 90-е, когда он комментировал матчи итальянской серии А. Кажется, их тогда смотрела вся мужская половина страны вперемешку с итальянским же сериалом «Спрут».

По сей день Орлов комментирует матчи «Зенита». Болельщики сторонних команд порой жалуются на необъективность комментатора, но сложно спорить с тем, что у Геннадия Сергеевича просто нет конкурентов в части знаний о прошлом, настоящем и даже будущем сине-бело-голубых.

Константин ГЕНИЧ

КАК ИГРАЛ

Воспитанник школы московского «Спартака» не сумел пробиться в основной состав красно-белых в конце 90-х и отправился в путешествие по другим городам. За 20 лет профессиональной карьеры Генич успел поиграть в Латвии, Израиле и в пяти очень непохожих друг на друга российских клубах — от люберецкого «Торгмаша» до «Амкара». Пожалуй, именно пермская команда стала вершиной его футбольной карьеры. Гол Генича в ворота «Факела» стал историческим для «Амкара» — этот удар вывел красно-черных в премьер-лигу.

КАК КОММЕНТИРУЕТ

В 2006 году Генич завершил карьеру и почти сразу же занялся спортивной журналистикой. Выбор новой профессии был стопроцентным попаданием в цель. Иначе и быть не могло, ведь у Генича понимание футбола сочетается с хорошим чувством юмора. Поиск ляпов или оговорок в исполнении этого комментатора — почти безнадежное дело. А вот шуток в его репортажах хватает.

Гари ЛИНЕКЕР

КАК ИГРАЛ

10 голов Линекера, забитых на чемпионатах мира, до сих пор остаются непревзойденным достижением для игроков сборной Англии. Супернападающий изо всех сил тянул британцев к медалям больших чемпионатов в 80-е, но так и не вытянул. Потолком для «трех львов» эпохи Линекера стало четвертое место на ЧМ-1990. Впрочем, отсутствие побед на международном уровне не мешает ему войти в число сотни лучших игроков XX века по версии ФИФА.

КАК КОММЕНТИРУЕТ

Автор знаменитой фразы «В футбол играют 22 человека, а в итоге выигрывают немцы» не мог не стать телекомментатором. Сейчас Линекер ведет одну из самых рейтинговых спортивных передач ВВС — Match of the Day, остро шутит в Твиттере и заключает рискованные пари. Ставка на то, что «Лестер» не станет чемпионом Англии стоила ему одного эфира в нижнем белье. Многие думали, что Линекер найдет способ уйти от исполнения условий спора, но бывший бомбардир сдержал слово. И тут же заключил новое пари: «Если Лестер сохранит титул, я проведу первый выпуск Match Of The Day следующего сезона голым, стоя на голове, а Ширер и Райт будут меня бить палками».

Судя по результатам «лис» в этом сезоне, Линекеру бояться нечего.

Тьерри АНРИ

КАК ИГРАЛ

Анри — такой же символ победоносной сборной Франции конца девяностых — начала нулевых, как и Зинедин Зидан. В копилке форварда есть золото ЧМ-1998 и Euro-2000, а также серебро ЧМ-2006.

А еще Тьерри — символ больших побед «Арсенала». Впрочем, чтобы выиграть Лигу чемпионов, ему все-таки пришлось переехать из Лондона в Барселону.

КАК КОММЕНТИРУЕТ

Однажды Анри признался, что совершенно не потерял в деньгах, когда завершил карьеру футболиста и стал экспертом на канале Sky Sports. Глядя на эфиры с участием бывшего форварда, убеждаешься в том, что ему платят не зря. Анри ухитряется разбирать игровые эпизоды так артистично, что суть дойдет даже до человека, который не знает ни слова по-английски.

Валерий КАРПИН

КАК ИГРАЛ И ТРЕНИРОВАЛ

Карпин — единственный человек из нашего списка, который не только профессионально играл в футбол, но и тренировал на серьезном уровне. Будучи футболистом, он трижды выиграл титул со «Спартаком», а потом провел 11 сезонов в чемпионате Испании. В 2003 году Карпин был одним из лидеров «Реал Сосьедад», который сенсационно забрался на вторую строчку в таблице испанского чемпионата.

На посту тренера «Спартака» он дважды выигрывал серебряные медали премьер-лиги.

КАК КОММЕНТИРУЕТ

Еще в бытность тренером Валерий Георгиевич показал себя человеком, который не лезет за словом в карман. Фраза про Данни и Бруну Алвеша, несмотря на присутствие которых, «Зенит» получил «трешку» от очень слабого «Твенте» мгновенно стала интернет-мемом.

Летом 2016 года Карпин попробовал себя в роли эксперта на «Матч ТВ» и быстро превратился в «русского Линекера». Для полного сходства не хватает только более активного ведения Твиттера и пары рискованных пари.