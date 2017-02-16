От Орлова до Карпина. Пять бывших футболистов, которые работают на телевидении
Валерий Карпин назначен главным редактором футбольных трансляций. По этому случаю «СЭ» вспомнил еще нескольких бывших футболистов, которые сейчас работают на телевидении.
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КАК ИГРАЛ
Футбольная карьера Орлова получилась недолгой: уже в 25 лет он был вынужден завершить ее
КАК КОММЕНТИРУЕТ
С середины 70-х и по сей день Орлов — главный футбольный голос Петербурга. Звездным часом Геннадия Сергеевича можно назвать 90-е, когда он комментировал матчи итальянской серии А. Кажется, их тогда смотрела вся мужская половина страны вперемешку с итальянским же сериалом «Спрут».
По сей день Орлов комментирует матчи «Зенита». Болельщики сторонних команд порой жалуются на необъективность комментатора, но сложно спорить с тем, что у Геннадия Сергеевича просто нет конкурентов в части знаний о прошлом, настоящем и даже будущем
Константин ГЕНИЧ
КАК ИГРАЛ
Воспитанник школы московского «Спартака» не сумел пробиться в основной состав
КАК КОММЕНТИРУЕТ
В 2006 году Генич завершил карьеру и почти сразу же занялся спортивной журналистикой. Выбор новой профессии был стопроцентным попаданием в цель. Иначе и быть не могло, ведь у Генича понимание футбола сочетается с хорошим чувством юмора. Поиск ляпов или оговорок в исполнении этого комментатора — почти безнадежное дело. А вот шуток в его репортажах хватает.
Гари ЛИНЕКЕР
КАК ИГРАЛ
10 голов Линекера, забитых на чемпионатах мира, до сих пор остаются непревзойденным достижением для игроков сборной Англии. Супернападающий изо всех сил тянул британцев к медалям больших чемпионатов в 80-е, но так и не вытянул. Потолком для «трех львов» эпохи Линекера стало четвертое место на ЧМ-1990. Впрочем, отсутствие побед на международном уровне не мешает ему войти в число сотни лучших игроков XX века по версии ФИФА.
КАК КОММЕНТИРУЕТ
Автор знаменитой фразы «В футбол играют 22 человека, а в итоге выигрывают немцы» не мог не стать телекомментатором. Сейчас Линекер ведет одну из самых рейтинговых спортивных передач ВВС — Match of the Day, остро шутит в Твиттере и заключает рискованные пари. Ставка на то, что «Лестер» не станет чемпионом Англии стоила ему одного эфира в нижнем белье. Многие думали, что Линекер найдет способ уйти от исполнения условий спора, но бывший бомбардир сдержал слово. И тут же заключил новое пари: «Если Лестер сохранит титул, я проведу первый выпуск Match Of The Day следующего сезона голым, стоя на голове, а Ширер и Райт будут меня бить палками».
Судя по результатам «лис» в этом сезоне, Линекеру бояться нечего.
Тьерри АНРИ
КАК ИГРАЛ
Анри — такой же символ победоносной сборной Франции конца девяностых — начала нулевых, как и Зинедин Зидан. В копилке форварда есть золото ЧМ-1998 и Euro-2000, а также серебро ЧМ-2006.
А еще Тьерри — символ больших побед «Арсенала». Впрочем, чтобы выиграть Лигу чемпионов, ему
КАК КОММЕНТИРУЕТ
Однажды Анри признался, что совершенно не потерял в деньгах, когда завершил карьеру футболиста и стал экспертом на канале Sky Sports. Глядя на эфиры с участием бывшего форварда, убеждаешься в том, что ему платят не зря. Анри ухитряется разбирать игровые эпизоды так артистично, что суть дойдет даже до человека, который не знает ни слова
Валерий КАРПИН
КАК ИГРАЛ И ТРЕНИРОВАЛ
Карпин — единственный человек из нашего списка, который не только профессионально играл в футбол, но и тренировал на серьезном уровне. Будучи футболистом, он трижды выиграл титул со «Спартаком», а потом провел 11 сезонов в чемпионате Испании. В 2003 году Карпин был одним из лидеров «Реал Сосьедад», который сенсационно забрался на вторую строчку в таблице испанского чемпионата.
На посту тренера «Спартака» он дважды выигрывал серебряные медали
КАК КОММЕНТИРУЕТ
Еще в бытность тренером Валерий Георгиевич показал себя человеком, который не лезет за словом в карман. Фраза про Данни и Бруну Алвеша, несмотря на присутствие которых, «Зенит» получил «трешку» от очень слабого «Твенте» мгновенно стала
Летом 2016 года Карпин попробовал себя в роли эксперта на «Матч ТВ» и быстро превратился в «русского Линекера». Для полного сходства не хватает только более активного ведения Твиттера и пары рискованных пари.
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