Александр Глеб: Звали в Китай, но решил поехать к братьям-славянам

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ФАКТОР СКРИПЧЕНКО СТАЛ РЕШАЮЩИМ

— Как возник вариант с «Крыльями»? Почему решили вновь поиграть в Самаре?

— А почему нет? Вадим Викторович Скрипченко связался с моим агентом, созвонились, встретились в Минске, поговорили. Пришли к общему знаменателю — поработать вместе.

— То есть фактор Скрипченко стал решающим?

— Да. Плюс Серега Корниленко. Я с ним играл. Захотелось помочь «Крыльям» и поиграть, продлить карьеру.

— А у другого белоруса — Гончаренко — сейчас поработать не хотелось?

— Да я даже это комментировать не хочу. Работаю с Вадимом Викторовичем. Доволен. Считаю, команда способна играть в хороший футбол, добиваться результата.

— Скрипченко видит в вас замену Молло, который ушел в «Зенит»?

— Этот вопрос лучше задать Вадиму Викторовичу. Про замену Молло мы не говорили. Передо мной стоит задача помогать разгонять атаки, пасовать тому же Сереге Корниленко.

— Но вы чувствуете в себе силы стать дирижером атак самарцев?

— Я уверенный в себе человек. Игры покажут. Но рассуждать сейчас — это немного по-любительски. Готовлюсь, еще есть время. Наберу форму — тогда все станет видно на футбольном поле.

— Как в Белоруссии восприняли уход Скрипченко из «Урала»?

— Не знаю… Честно говоря, мне это не интересно. Если Вадим Викторович принял решение возглавить «Крылья», то почему нет? Это его личное дело.

— А резонансный матч «Урал» — «Терек» смотрели?

— Нет, не смотрел. До меня доходили всякие слухи. Но опять же, зачем что-то комментировать? Я же не знаю, что там было.

— Вам уже 35. Способны проводить на поле весь матч? Все-таки российский чемпионат довольно…

— (Перебивает.) Сильный?

— А вы считаете, что нет?

— Я не буду ничего говорить. Хороший чемпионат. Посмотрим. Игры покажут.

Я С 19 ЛЕТ В РАЗЪЕЗДАХ, УСТАЛ ОТ ПУТЕШЕСТВИЙ

— Но все 90 минут вы способны отбегать?

— Я набираю форму. Пока еще есть время для того, чтобы в оптимальных кондициях подойти к сезону.

— Вы уже играли в «Крыльях» в 2012-м. Тот опыт оказался не очень удачным?

— Почему же? Чемпионат тогда был разбит на какие-то восьмерки. «Крылья» выполнили поставленную задачу, не вылетели. Коллектив был классный, белорусов много. Все было хорошо, мне все понравилось.

— Сейчас многие рвутся в Китай. Вас не звали?

— Звали. Но не в это трансферное окно.

— Не жалеете, что не уехали?

— Нет. У меня сейчас ребенок родился, семья. Не хочу далеко улетать. Выбрал Россию. Приехал к братьям славянам, к друзьям. Хочется еще поиграть, получить удовольствие и выполнить задачу, поставленную руководством и тренерским штабом.

— Но в Китае же платят такие сумасшедшие деньги!

— Ох… Вы знаете, я с 19 лет в разъездах. Уже устал от путешествий. Хочется побыть на родине. Мне хорошо у себя. Вот, честное слово, не хочу особо никуда уезжать.

ВЕНГЕР ПО-ПРЕЖНЕМУ ОПТИМАЛЕН ДЛЯ «АРСЕНАЛА»

— В России играет экс-футболист «Барселоны» — полузащитник Александр Сонг.

— Да я с ним играл! Пока еще не общались. Встретимся — поговорим. Он отличный парень и отличный футболист. Был душой коллектива.

— Правда, у него в России мало что получилось. Есть желание доказать, что ваше барселонское прошлое не случайно?

— Ребят, я уже давно, кому надо, всем все доказал. В первую очередь — самому себе. Я пришел сюда помочь выполнить задачу и получить удовольствие. Считаю, с «Крыльями» у меня все получится. А доказывать… Мне же не 19 лет (улыбается).

— Лучше сейчас оказаться в «Крыльях», чем в «Барсе», которая так опозорилась в матче с ПСЖ?

— И вы хотите, чтобы я ответил на этот вопрос (улыбается). «Барса» есть «Барса». При всем уважении к «ПСЖ», еще неясно, как все закончится.

— Да ладно?

— «Барса» не раз вытворяла чудеса. Шансов мало, но все возможно.

— У вас есть ответ на вопрос, почему Арсен Венгер по-прежнему тренирует «Арсенал»?