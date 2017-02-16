Александр Глеб: Звали в Китай, но решил поехать к братьям-славянам
Бывший полузащитник «Арсенала» и «Барселоны» — о переходе в «Крылья Советов».
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ФАКТОР СКРИПЧЕНКО СТАЛ РЕШАЮЩИМ
— Как возник вариант с «Крыльями»? Почему решили вновь поиграть в Самаре?
— А почему нет? Вадим Викторович Скрипченко связался с моим агентом, созвонились, встретились в Минске, поговорили. Пришли к общему знаменателю — поработать вместе.
— То есть фактор Скрипченко стал решающим?
— Да. Плюс Серега Корниленко. Я с ним играл. Захотелось помочь «Крыльям» и поиграть, продлить карьеру.
— А у другого белоруса — Гончаренко — сейчас поработать не хотелось?
— Да я даже это комментировать не хочу. Работаю с Вадимом Викторовичем. Доволен. Считаю, команда способна играть в хороший футбол, добиваться результата.
— Скрипченко видит в вас замену Молло, который ушел в «Зенит»?
— Этот вопрос лучше задать Вадиму Викторовичу. Про замену Молло мы не говорили. Передо мной стоит задача помогать разгонять атаки, пасовать тому же Сереге Корниленко.
— Но вы чувствуете в себе силы стать дирижером атак самарцев?
— Я уверенный в себе человек. Игры покажут. Но рассуждать сейчас — это немного
— Как в Белоруссии восприняли уход Скрипченко из «Урала»?
— Не знаю… Честно говоря, мне это не интересно. Если Вадим Викторович принял решение возглавить «Крылья», то почему нет? Это его личное дело.
— А резонансный матч «Урал» — «Терек» смотрели?
— Нет, не смотрел. До меня доходили всякие слухи. Но опять же, зачем
— Вам уже 35. Способны проводить на поле весь матч?
— (Перебивает.) Сильный?
— А вы считаете, что нет?
— Я не буду ничего говорить. Хороший чемпионат. Посмотрим. Игры покажут.
Я С 19 ЛЕТ В РАЗЪЕЗДАХ, УСТАЛ ОТ ПУТЕШЕСТВИЙ
— Но все 90 минут вы способны отбегать?
— Я набираю форму. Пока еще есть время для того, чтобы в оптимальных кондициях подойти к сезону.
— Вы уже играли в «Крыльях» в 2012-м. Тот опыт оказался не очень удачным?
— Почему же? Чемпионат тогда был разбит на
— Сейчас многие рвутся в Китай. Вас не звали?
— Звали. Но не в это трансферное окно.
— Не жалеете, что не уехали?
— Нет. У меня сейчас ребенок родился, семья. Не хочу далеко улетать. Выбрал Россию. Приехал к братьям славянам, к друзьям. Хочется еще поиграть, получить удовольствие и выполнить задачу, поставленную руководством и тренерским штабом.
— Но в Китае же платят такие сумасшедшие деньги!
— Ох… Вы знаете, я с 19 лет в разъездах. Уже устал от путешествий. Хочется побыть на родине. Мне хорошо у себя. Вот, честное слово, не хочу особо никуда уезжать.
ВЕНГЕР
— В России играет
— Да я с ним играл! Пока еще не общались. Встретимся — поговорим. Он отличный парень и отличный футболист. Был душой коллектива.
— Правда, у него в России мало что получилось. Есть желание доказать, что ваше барселонское прошлое не случайно?
— Ребят, я уже давно, кому надо, всем все доказал. В первую очередь — самому себе. Я пришел сюда помочь выполнить задачу и получить удовольствие. Считаю, с «Крыльями» у меня все получится. А доказывать… Мне же не 19 лет (улыбается).
— Лучше сейчас оказаться в «Крыльях», чем в «Барсе», которая так опозорилась в матче с ПСЖ?
— И вы хотите, чтобы я ответил на этот вопрос (улыбается). «Барса» есть «Барса». При всем уважении к «ПСЖ», еще неясно, как все закончится.
— Да ладно?
— «Барса» не раз вытворяла чудеса. Шансов мало, но все возможно.
— У вас есть ответ на вопрос, почему Арсен Венгер
— Для «Арсенала» он
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