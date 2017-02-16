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16 февраля 2017, 15:52 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Александр Глеб: Звали в Китай, но решил поехать к братьям-славянам

Бывший полузащитник «Арсенала» и «Барселоны» — о переходе в «Крылья Советов».

Бывший полузащитник Арсенала и Барселоны — о переходе в Крылья Советов. Увеличить
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ФАКТОР СКРИПЧЕНКО СТАЛ РЕШАЮЩИМ

— Как возник вариант с «Крыльями»? Почему решили вновь поиграть в Самаре?

— А почему нет? Вадим Викторович Скрипченко связался с моим агентом, созвонились, встретились в Минске, поговорили. Пришли к общему знаменателю — поработать вместе.

— То есть фактор Скрипченко стал решающим?

— Да. Плюс Серега Корниленко. Я с ним играл. Захотелось помочь «Крыльям» и поиграть, продлить карьеру.

— А у другого белоруса — Гончаренко — сейчас поработать не хотелось?

— Да я даже это комментировать не хочу. Работаю с Вадимом Викторовичем. Доволен. Считаю, команда способна играть в хороший футбол, добиваться результата.

— Скрипченко видит в вас замену Молло, который ушел в «Зенит»?

— Этот вопрос лучше задать Вадиму Викторовичу. Про замену Молло мы не говорили. Передо мной стоит задача помогать разгонять атаки, пасовать тому же Сереге Корниленко.

— Но вы чувствуете в себе силы стать дирижером атак самарцев?

— Я уверенный в себе человек. Игры покажут. Но рассуждать сейчас — это немного по-любительски. Готовлюсь, еще есть время. Наберу форму — тогда все станет видно на футбольном поле.

— Как в Белоруссии восприняли уход Скрипченко из «Урала»?

— Не знаю… Честно говоря, мне это не интересно. Если Вадим Викторович принял решение возглавить «Крылья», то почему нет? Это его личное дело.

— А резонансный матч «Урал» — «Терек» смотрели?

— Нет, не смотрел. До меня доходили всякие слухи. Но опять же, зачем что-то комментировать? Я же не знаю, что там было.

— Вам уже 35. Способны проводить на поле весь матч? Все-таки российский чемпионат довольно…

— (Перебивает.) Сильный?

— А вы считаете, что нет?

— Я не буду ничего говорить. Хороший чемпионат. Посмотрим. Игры покажут.

Я С 19 ЛЕТ В РАЗЪЕЗДАХ, УСТАЛ ОТ ПУТЕШЕСТВИЙ

— Но все 90 минут вы способны отбегать?

— Я набираю форму. Пока еще есть время для того, чтобы в оптимальных кондициях подойти к сезону.

— Вы уже играли в «Крыльях» в 2012-м. Тот опыт оказался не очень удачным?

— Почему же? Чемпионат тогда был разбит на какие-то восьмерки. «Крылья» выполнили поставленную задачу, не вылетели. Коллектив был классный, белорусов много. Все было хорошо, мне все понравилось.

— Сейчас многие рвутся в Китай. Вас не звали?

— Звали. Но не в это трансферное окно.

— Не жалеете, что не уехали?

— Нет. У меня сейчас ребенок родился, семья. Не хочу далеко улетать. Выбрал Россию. Приехал к братьям славянам, к друзьям. Хочется еще поиграть, получить удовольствие и выполнить задачу, поставленную руководством и тренерским штабом.

— Но в Китае же платят такие сумасшедшие деньги!

— Ох… Вы знаете, я с 19 лет в разъездах. Уже устал от путешествий. Хочется побыть на родине. Мне хорошо у себя. Вот, честное слово, не хочу особо никуда уезжать.

ВЕНГЕР ПО-ПРЕЖНЕМУ ОПТИМАЛЕН ДЛЯ «АРСЕНАЛА»

— В России играет экс-футболист «Барселоны» — полузащитник Александр Сонг.

— Да я с ним играл! Пока еще не общались. Встретимся — поговорим. Он отличный парень и отличный футболист. Был душой коллектива.

— Правда, у него в России мало что получилось. Есть желание доказать, что ваше барселонское прошлое не случайно?

— Ребят, я уже давно, кому надо, всем все доказал. В первую очередь — самому себе. Я пришел сюда помочь выполнить задачу и получить удовольствие. Считаю, с «Крыльями» у меня все получится. А доказывать… Мне же не 19 лет (улыбается).

— Лучше сейчас оказаться в «Крыльях», чем в «Барсе», которая так опозорилась в матче с ПСЖ?

— И вы хотите, чтобы я ответил на этот вопрос (улыбается). «Барса» есть «Барса». При всем уважении к «ПСЖ», еще неясно, как все закончится.

— Да ладно?

— «Барса» не раз вытворяла чудеса. Шансов мало, но все возможно.

— У вас есть ответ на вопрос, почему Арсен Венгер по-прежнему тренирует «Арсенал»?

— Для «Арсенала» он по-прежнему лучший тренер, оптимальный вариант. Честно говоря, даже не вижу, кто бы его мог бы заменить. Таких нет. Да, мне нравится Клопп, нравится новый тренер Дортмунда Тухель. Но они заняты. Венгер находится на своем месте. Не получилось с «Баварией», пребываю в некотором шоке… Не знаю, с чем связано такое поражение. При этом хочется в очередной раз выразить Арсену большой респект. Один из самых великих тренеров современности.

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