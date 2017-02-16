Испанец Риера сообщил, что не сможет быть заявлен за «Томь»

«Томь» не может подписывать контракты с игроками из-за запрета на регистрацию футболистов, — написал Риера в «Твиттере».

Риера, ранее игравший за «Ливерпуль», пребывает в статусе свободного агента с лета 2016 года, до этого игрок провёл один сезон в Словении. Ранее он уже отмечал, что хотел бы попробовать свои силы в РФПЛ.