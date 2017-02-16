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16 февраля 2017, 15:44 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Испанец Риера сообщил, что не сможет быть заявлен за «Томь»

34-летний испанский полузащитник Альберт Риера, который тренировался с «Томью» на сборе в Турции и был готов помочь команде во второй части сезона, сообщил, что не сможет быть заявлен за сибирскую команду.

«Томь» не может подписывать контракты с игроками из-за запрета на регистрацию футболистов, — написал Риера в «Твиттере».
Риера, ранее игравший за «Ливерпуль», пребывает в статусе свободного агента с лета 2016 года, до этого игрок провёл один сезон в Словении. Ранее он уже отмечал, что хотел бы попробовать свои силы в РФПЛ.

Томь
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МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Шансы футбольного клуба «Томь» открыть заявку до закрытия трансферного окна очень малы, команду уже покинули потенциальные новички, а на третий сбор отправятся дублеры. Об этом ТАСС сообщил главный тренер томичей Валерий Петраков.
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