Испанец Риера сообщил, что не сможет быть заявлен за «Томь»
34-летний испанский полузащитник Альберт Риера, который тренировался с «Томью» на сборе в Турции и был готов помочь команде во второй части сезона, сообщил, что не сможет быть заявлен за сибирскую команду.
«Томь» не может подписывать контракты с игроками
Риера, ранее игравший за «Ливерпуль», пребывает в статусе свободного агента с лета 2016 года, до этого игрок провёл один сезон в Словении. Ранее он уже отмечал, что хотел бы попробовать свои силы в РФПЛ.
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