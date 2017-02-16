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16 февраля 2017, 15:41 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Тренер: Шансы «Томи» открыть заявку малы, потенциальные новички уже покинули клуб

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Шансы футбольного клуба «Томь» открыть заявку до закрытия трансферного окна очень малы, команду уже покинули потенциальные новички, а на третий сбор отправятся дублеры. Об этом ТАСС сообщил главный тренер томичей Валерий Петраков.

По словам Валерия Петракова он уже не рассчитывает на Альберта Риеру Игоря Чеминаву и Неманью Миюшковича. Увеличить
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Ранее Российский футбольный союз (РФС) наложил на томский клуб наказание в виде запрета на регистрацию новых игроков из-за многочисленных задолженностей. В четверг испанский полузащитник Альберт Риера, который готов был выступать за томичей во второй части сезона, написал в своем Twitter, что не сможет быть заявлен за команду.

На вопрос, значит ли это, что клуб уже не планирует, что запрет РФС будет снят, Петраков ответил: «Во всяком случае, к этому идет, шансы какие-то есть, но их очень мало. На сбор (начался в Турции в среду — прим. ТАСС) поехали те, кто остался в заявке с прошлого года, и ребята из дублирующего состава. Если бы все так было хорошо и гладко, я бы, конечно, Риеру взял».

Собеседник ТАСС отметил, что клуб также уже не рассчитывает на находившихся в команде на просмотре защитников Игоря Чеминаву и черногорца Неманью Миюшковича.

На данный момент в распоряжении Петракова остались девять игроков, которые выступали за команду в первой части сезона. Остальные футболисты ранее либо разорвали соглашение по обоюдному согласию, либо воспользовались возможностью расторгнуть контракт через палату по разрешению споров РФС. Ранее заместитель губернатора Томской области по социальной политике Чингис Акатаев заявил, что у клуба в любом случае не найдется средств для выступления в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ). После 17 туров чемпионата «Томь» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице с девятью очками.

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