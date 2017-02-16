Тренер: Шансы «Томи» открыть заявку малы, потенциальные новички уже покинули клуб

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Ранее Российский футбольный союз (РФС) наложил на томский клуб наказание в виде запрета на регистрацию новых игроков из-за многочисленных задолженностей. В четверг испанский полузащитник Альберт Риера, который готов был выступать за томичей во второй части сезона, написал в своем Twitter, что не сможет быть заявлен за команду.

На вопрос, значит ли это, что клуб уже не планирует, что запрет РФС будет снят, Петраков ответил: «Во всяком случае, к этому идет, шансы какие-то есть, но их очень мало. На сбор (начался в Турции в среду — прим. ТАСС) поехали те, кто остался в заявке с прошлого года, и ребята из дублирующего состава. Если бы все так было хорошо и гладко, я бы, конечно, Риеру взял».

Собеседник ТАСС отметил, что клуб также уже не рассчитывает на находившихся в команде на просмотре защитников Игоря Чеминаву и черногорца Неманью Миюшковича.