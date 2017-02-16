Тренер: Шансы «Томи» открыть заявку малы, потенциальные новички уже покинули клуб
МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Шансы футбольного клуба «Томь» открыть заявку до закрытия трансферного окна очень малы, команду уже покинули потенциальные новички, а на третий сбор отправятся дублеры. Об этом ТАСС сообщил главный тренер томичей Валерий Петраков.
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Ранее Российский футбольный союз (РФС) наложил на томский клуб наказание в виде запрета на регистрацию новых игроков
На вопрос, значит ли это, что клуб уже не планирует, что запрет РФС будет снят, Петраков ответил: «Во всяком случае, к этому идет, шансы
Собеседник ТАСС отметил, что клуб также уже не рассчитывает на находившихся в команде на просмотре защитников Игоря Чеминаву и черногорца Неманью Миюшковича.
На данный момент в распоряжении Петракова остались девять игроков, которые выступали за команду в первой части сезона. Остальные футболисты ранее либо разорвали соглашение по обоюдному согласию, либо воспользовались возможностью расторгнуть контракт через палату по разрешению споров РФС. Ранее заместитель губернатора Томской области по социальной политике Чингис Акатаев заявил, что у клуба в любом случае не найдется средств для выступления в Российской футбольной
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