Александр Глеб: Скрипченко хочет, чтобы я помогал Корниленко впереди
Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Глеб подчеркнул, что у него хватает мотивации для выступления за новую команду.
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Вчера стало известно, что 35-летний ветеран подписал контракт с самарцами до конца сезона.
— Подписание контракта планировалось во вторник? Ничего не затягивалось, просто человек, ответственный за подписание контракта, прилетел только ночью, — цитирует tribuna.by Глеба со ссылкой на канал «Беларусь-5». — Приняли меня здорово, коллектив хороший, ребята отличные. Хорошие футболисты, которые хотят и умеют играть. Поэтому будем стараться показывать хорошую игру и хороший результат.
Конечно, общались с Вадимом Викторовичем Скрипченко. Отлично поговорили. Он хочет, чтобы я помогал Сереге Корниленко впереди, был нацелен больше на атаку. Конечно, мотивация есть. Очень надеюсь помочь команде.
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