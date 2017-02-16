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16 февраля 2017, 15:12 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Александр Глеб: Скрипченко хочет, чтобы я помогал Корниленко впереди

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Глеб подчеркнул, что у него хватает мотивации для выступления за новую команду.

Полузащитник Крыльев Советов Александр Глеб подчеркнул что у него хватает мотивации для выступления за новую команду. Увеличить
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Вчера стало известно, что 35-летний ветеран подписал контракт с самарцами до конца сезона.

— Подписание контракта планировалось во вторник? Ничего не затягивалось, просто человек, ответственный за подписание контракта, прилетел только ночью, — цитирует tribuna.by Глеба со ссылкой на канал «Беларусь-5». — Приняли меня здорово, коллектив хороший, ребята отличные. Хорошие футболисты, которые хотят и умеют играть. Поэтому будем стараться показывать хорошую игру и хороший результат.

Конечно, общались с Вадимом Викторовичем Скрипченко. Отлично поговорили. Он хочет, чтобы я помогал Сереге Корниленко впереди, был нацелен больше на атаку. Конечно, мотивация есть. Очень надеюсь помочь команде.

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