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16 февраля 2017, 14:56 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Канделаки рассказала, на какие изменения рассчитывает с назначением Карпина

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки объяснила назначение Валерия Карпина на должность главного редактора дирекции футбольных трансляций «Матч ТВ».

«Футбол является одним из самых рейтинговых видов спорта и требует особого внимания в части комментирования и аналитики. Мы видим серьёзный интерес телезрителей к качественному разбору и анализу и рассчитываем, что контроль за работой футбольных комментаторов, совершенствование навыков экспертного и аналитического комментирования повысится с назначением Валерия Карпина на новую должность», — рассказала Канделаки.

Валерий Карпин останется на «Матч ТВ» и в качестве эксперта, совмещая две должности параллельно: будет участвовать в съёмках, выходить в эфир и максимально поддерживать контакт с телезрителями.
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