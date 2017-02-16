Канделаки рассказала, на какие изменения рассчитывает с назначением Карпина

«Футбол является одним из самых рейтинговых видов спорта и требует особого внимания в части комментирования и аналитики. Мы видим серьёзный интерес телезрителей к качественному разбору и анализу и рассчитываем, что контроль за работой футбольных комментаторов, совершенствование навыков экспертного и аналитического комментирования повысится с назначением Валерия Карпина на новую должность», — рассказала Канделаки.



Валерий Карпин останется на «Матч ТВ» и в качестве эксперта, совмещая две должности параллельно: будет участвовать в съёмках, выходить в эфир и максимально поддерживать контакт с телезрителями.