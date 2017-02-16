Валерий Карпин: Обещаю донести до коллег на ТВ все, что знаю о футболе
Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин рассказал о своем назначении на должность главного редактора футбольных трансляций Дирекции спортивных трансляций «Матч ТВ».
Он добавил, что намерен использовать весь свой опыт.
— Я очень рад этому назначению, — приводит
Обещаю все самое интересное и важное, что знаю о футболе и как игрок, и как тренер, донести до коллег, раскрыть молодым сотрудникам профессиональные секреты мастерства и высоко держать планку лидера спортивных трансляций, которым является «Матч ТВ».
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