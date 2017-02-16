Валерий Карпин: Обещаю донести до коллег на ТВ все, что знаю о футболе

Он добавил, что намерен использовать весь свой опыт.

— Я очень рад этому назначению, — приводит пресс-служба телеканала слова Карпина. — Уверен, что смогу сохранить все лучшее, что команда «Матч ТВ» наработала в сфере футбольных телетрансляций и постараюсь привнести новые стандарты работы с футбольной аналитикой, чтобы зритель оставался всегда с нами и интерес к спортивному телесмотрению только усиливался.

Обещаю все самое интересное и важное, что знаю о футболе и как игрок, и как тренер, донести до коллег, раскрыть молодым сотрудникам профессиональные секреты мастерства и высоко держать планку лидера спортивных трансляций, которым является «Матч ТВ».