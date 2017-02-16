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16 февраля 2017, 14:27 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Михаил Александров: В Болгарии есть специальная телепрограмма об РФПЛ, я ее часто смотрю

Новичок тульского «Арсенала» Михаил Александров рассказал о мотивах своего перехода в российский клуб.

«О своей новой команде знал немного, но в интернете можно найти любую информацию. Прислушался к мнению защитника туляков Ивана Иванова, которого знаю с детства. Можно сказать, что он помог мне с выбором в продолжении карьеры. Что касается российского футбола, то в Болгарии есть специальная телепрограмма об РФПЛ, я ее часто смотрю. В России играет немало моих соотечественников, которых хорошо знаю по сборной, — Ивелин Попов, Георги Миланов, Петар Занев, уже называвшийся Иван Иванов. Они высокого мнения о вашей премьер-лиге», — заявил Александров в интервью клубной пресс-службе «Арсенала».

Напомним, что полузащитник сборной Болгарии перешел в «Арсенал» из польской «Легии», подписав контракт по системе «1,5+1».

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