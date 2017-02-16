К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— На днях расторг контракт с «Арсеналом» по ободному согласию, — отметил Герус. — После ухода из «Амкара» было три предложения из премьер-лиги. Выбрал Тулу, но надолго задержаться не удалось.

— Куда дальше?

— Пока конкретики нет.

— Появилась информация, что вы вместе с Шешуковым окажетесь в «Балтике».

— Читал в интернете эту новость. Повторюсь, что конкретики на данный момент нет. Ищем вместе с агентом варианты продолжения карьеры. Надеюсь, это произойдет как можно скорее.

— Сезон выдался для вас не самым удачным. Верно?

— Да. Все началось вроде неплохо. Хоть и было крупное поражение от «Спартака» в первом туре, затем обыграли «Рубин», уступили в равном матче с «Анжи». И тут случилась злополучная травма. На тренировке сломал палец и выбыл на несколько месяцев.

— Останься Павлов во главе команды, вы бы сейчас готовились с главной командой к весенней части чемпионата?

— Наверняка. У нового руководства и тренерского штаба во главе с Сергеем Кирьяковым свое видение ситуации.

— Обида осталась, что не дали возможности проявить себя?

— Разве что не дали шанса показать себя после восстановления. К сожалению, многие смотрят в первую очередь на возраст футболиста, а уже затем обращают внимание на профессиональные качества. При этом понимаю руководство и тренера. Им отвечать за результат, они видят, как будет развиваться «Арсенал», делают ставку на других людей. Что ж, это футбол, обиды на тульский клуб у меня нет.

— Вы сказали про возраст. Генеральный директор «Крыльев Советов» считает, что это не самое важное.

— Приятно, что есть люди, кто ценит профессиональные качества ветеранов (смеется).

— Травма вас больше не беспокоит?

— Восстановился полностью. Еще в декабре приступил к тренировкам. Работал индивидуально, чтобы не усугубить повреждение. А с января выходил на поле без каких-либо ограничений. Только дело было уже в дубле и второй команде «Арсенала».

— Не жалеете, что из трех вариантов летом выбрали Тулу?

— На тот момент для меня это казалось оптимальным вариантом. В команде свой тренер, с которым доводилось работать прежде. Прекрасно знаю требования Сергея Александровича Павлова, играть под его руководством одно удовольствие. Но случилась травма. Что было, то было. Жалеть ни о чем не стоит.

— Что останется в памяти об «Арсенале»?

— Атмосфера на трибунах. Не в каждом городе на стадионе можно увидеть такую поддержку болельщиков, как это было в Туле. Пользуясь случаем, хочется поблагодарить тульских поклонников футбола. Они достойны того, чтобы «Арсенал» играл в премьер-лиге.

— Что-то конкретное запомнилось?

— Одна пара пришла на игру с детской коляской. Нигде за свою карьеру такого не встречал. Не зря говорят, что на футбол в Туле ходят семьями. И много детишек на трибунах.

— Как считаете, смогут туляки выправить положение?

— Надеюсь. Искренне желаю удачи!

— Как восприняли предложение руководства клуба искать новую команду?

— Спокойно. Чувствовал, что такое может произойти. Каким образом? Был готов помочь команде в официальных играх, но мне говорили, мол, не торопись, восстанавливайся.

— Дмитрий Смирнов, который также покинул «Арсенал», сетовал: объяви клуб о решении расстаться в декабре, шансов найти команду было бы больше. Согласны?

— Правда в его словах есть. Но надежда на продолжение карьеры в Туле оставалась, думал, что на сборах дадут шанс. Не сложилось. Вышли из отпуска, стали тренироваться вне первой команды.

— Как вам работалось с дублем и «Арсеналом-2»?

— Нормально. Тренеры не относились к нам, как к непрошенным гостям. Рабочий процесс был интересным.

— Связь с одноклубниками из главной команды поддерживали?

— Да. Интересовались друг у друга как дела. Но больше общались с ребятами, с которыми проводили тренировки.

— Вместе с вами в ссылке оказался Фримпонг. Высказывал недовольство?

— Абсолютно нет. Он спокойно отнесся к этому: усердно тренировался, не пропускал тренировок. Даже удивлялись такому отношению Эммануэля. Подкалывали его, как ты умудрился за несколько лет из основного состава лондонского «Арсенала» оказаться во второй команде «Арсенала» тульского.

— В 36 лет мысли о завершении карьеры не посещают?

— Рано еще думать об этом. У меня есть силы и желание играть на высоком уровне, своего последнего слова в футболе я еще не сказал. Уверен, «Арсенал» — далеко не последний клуб в моей карьере.