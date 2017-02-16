Карпин назначен главным редактором дирекции спортивных трансляций «Матч ТВ»
Как стало известно «Чемпионату», бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин назначен главным редактором дирекции спортивных трансляций канала «Матч ТВ».
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В этой должности Карпин сменит Таша Саркисяна.
В конце января Саркисян покинул свою должность в связи с переходом на работу в «Газпром-медиа Развлекательное ТВ».
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