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16 февраля 2017, 14:07 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Карпин назначен главным редактором дирекции спортивных трансляций «Матч ТВ»

Как стало известно «Чемпионату», бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин назначен главным редактором дирекции спортивных трансляций канала «Матч ТВ».

Как стало известно Чемпионату бывший главный тренер Спартака Валерий <span class=error>Карпин</span> назначен главным редактором дирекции спортивных трансляций канала Матч ТВ. Увеличить
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В этой должности Карпин сменит Таша Саркисяна.

В конце января Саркисян покинул свою должность в связи с переходом на работу в «Газпром-медиа Развлекательное ТВ».
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