Карпин назначен главным редактором дирекции спортивных трансляций «Матч ТВ»

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В этой должности Карпин сменит Таша Саркисяна.



В конце января Саркисян покинул свою должность в связи с переходом на работу в «Газпром-медиа Развлекательное ТВ».