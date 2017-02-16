«Газпром» выплатит футбольному клубу «Оренбург» 900 млн рублей
«Газпром» заключил с «Оренбургом» спонсорский контракт на 2017 год на сумму 907 млн рублей, сообщает сайт госзакупок.
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Согласно договору, дочернее предприятие «Газпрома» «Газпром добыча Оренбург», являющееся генеральным спонсором футбольного клуба, в течение нынешнего года выплатит свыше 900 млн рублей за рекламу, которую будет размещать «Оренбург» на своей экипировке, баннерах на стадионе, в
Ещё 158,5 млн рублей «Газпром добыча Оренбург» выделит по такому же спонсорскому контракту местному клубу по настольному теннису «Факел-Газпром».
«Оренбург» в 2016 году впервые вышел в российскую
В настоящее время «Оренбург» занимает в турнирной таблице чемпионата России 14-е место.
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