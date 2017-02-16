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16 февраля 2017, 14:04 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Газпром» выплатит футбольному клубу «Оренбург» 900 млн рублей

«Газпром» заключил с «Оренбургом» спонсорский контракт на 2017 год на сумму 907 млн рублей, сообщает сайт госзакупок.

<span class=error>Газпром</span> заключил с Оренбургом спонсорский контракт на 2017 год на сумму 907 млн рублей сообщает сайт <span class=error>госзакупок</span>. Увеличить
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Согласно договору, дочернее предприятие «Газпрома» «Газпром добыча Оренбург», являющееся генеральным спонсором футбольного клуба, в течение нынешнего года выплатит свыше 900 млн рублей за рекламу, которую будет размещать «Оренбург» на своей экипировке, баннерах на стадионе, в пресс-центре, клубном автобусе, клубной атрибутике, а также на сайте и страницах клуба в социальных сетях.

Ещё 158,5 млн рублей «Газпром добыча Оренбург» выделит по такому же спонсорскому контракту местному клубу по настольному теннису «Факел-Газпром».

«Оренбург» в 2016 году впервые вышел в российскую Премьер-Лигу, причём тогда он назывался «Газовик», однако перед началом сезона-2016/17 команда была переименована в «Оренбург». Как пояснял президент Российского футбольного союза Виталий Мутко, причиной смены названия стали возможные проблемы с лицензированием оренбургского клуба в РФПЛ, так как «Газпром» также спонсирует другой клуб Премьер-Лиги — петербургский «Зенит».

В настоящее время «Оренбург» занимает в турнирной таблице чемпионата России 14-е место.

Оренбург
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