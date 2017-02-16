«Газпром» выплатит футбольному клубу «Оренбург» 900 млн рублей

Согласно договору, дочернее предприятие «Газпрома» «Газпром добыча Оренбург», являющееся генеральным спонсором футбольного клуба, в течение нынешнего года выплатит свыше 900 млн рублей за рекламу, которую будет размещать «Оренбург» на своей экипировке, баннерах на стадионе, в пресс-центре, клубном автобусе, клубной атрибутике, а также на сайте и страницах клуба в социальных сетях.



Ещё 158,5 млн рублей «Газпром добыча Оренбург» выделит по такому же спонсорскому контракту местному клубу по настольному теннису «Факел-Газпром».



«Оренбург» в 2016 году впервые вышел в российскую Премьер-Лигу, причём тогда он назывался «Газовик», однако перед началом сезона-2016/17 команда была переименована в «Оренбург». Как пояснял президент Российского футбольного союза Виталий Мутко, причиной смены названия стали возможные проблемы с лицензированием оренбургского клуба в РФПЛ, так как «Газпром» также спонсирует другой клуб Премьер-Лиги — петербургский «Зенит».



В настоящее время «Оренбург» занимает в турнирной таблице чемпионата России 14-е место.