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16 февраля 2017, 14:01 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

«Томь» не успеет снять запрет на регистрацию новичков до закрытия трансферного окна

«Томь» скорее всего не сможет снять запрет на регистрацию новичков до закрытия зимнего трансферного окна, сообщает Sportbox.

У команды серьезные финансовые проблемы, которые вряд ли решатся до конца февраля.

Тех 200 миллионов, которые должны поступить в клуб ближайшее время, не хватит, чтобы рассчитаться с долгами. Напомним, что большая группа футболистов подала на клуб на Палату по разрешениям споров, требуя применить к «Томи» санкции. Многие футболисты уже покинули томский клуб.

После 17 туров «Томь» замыкает турнирную таблицу РФПЛ, в активе команды девять очков.

Томь
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