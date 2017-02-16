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16 февраля 2017, 14:01 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Оренбург» сыграл вничью с «Сабуртало»

«Оренбург» сыграл вничью с «Сабуртало» в товарищеском матче на сборе в Турции.

Российская команда в конце первого тайма вышла вперед, но на последних секундах встречи пропустила гол. Также стоит отметить, что молодой игрок оренбуржцев Станислав Иванов на 45-й минуте получил красную карточку, но, по договоренности команд, его заменил Элгуджа Лобжанидзе, поэтому коллективы играли в равных составах.

Стоит отметить, что «Оренбург» сегодня проведет еще встречу с «Тоболом».

Товарищеский матч

«ОРЕНБУРГ» (Россия) — «Сабуртало» (Грузия) — 1:1 (1:0).

Голы: Саная, 35 (1:0). Маргвелашвили, 90+5 (1:1).

«Оренбург»: Абакумов, Андреев, Бордачев, Шогенов, Парняков (Рудаков, 65), Бреев (Кайков, 80), Померко, Жунич, Иванов (Лобжанидзе, 45), Делькин, Саная (Криворучко, 80).

Предупреждения: Иванов, 30. Померко, 60. Саная, 75.

Удаление: Иванов (О), 45.

Оренбург
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