Шляхтин: Защитника «Спартака» Кутина в «Крыльях Советов», скорее всего, не будет
МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Защитник московского «Спартака» Денис Кутин, скорее всего, не перейдет в самарские «Крылья Советов». Об этом ТАСС сообщил министр спорта Самарской области, председатель совета директоров самарского футбольного клуба Дмитрий Шляхтин.
О то, что идут переговоры по 23-летнему защитнику, Шляхтин рассказал ТАСС в понедельник. На вопрос, достигнута ли договоренность со «Спартаком», он ответил: «По Кутину — нет, скорее всего, его и не будет. Не думаю, что ситуация изменится в лучшую сторону».
Собеседник агентства рассказал, что клуб решает технические детали по переходу из «Спартака» на правах аренды до конца сезона полузащитника Александра Зуева. В понедельник Шляхтин сообщил, что
«Когда-нибудь, наверное, перейдет. Вы думаете, что все так быстро? Загвоздки нет, просто происходят технические моменты. Помимо клуба есть другие вещи, которые надо проговаривать, и мы этим занимаемся», — рассказал председатель совета директоров самарцев.
«Крылья Советов» после 17 туров чемпионата страны занимают 12-е место в турнирной таблице с 15 очками.
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