Шляхтин: Защитника «Спартака» Кутина в «Крыльях Советов», скорее всего, не будет

О то, что идут переговоры по 23-летнему защитнику, Шляхтин рассказал ТАСС в понедельник. На вопрос, достигнута ли договоренность со «Спартаком», он ответил: «По Кутину — нет, скорее всего, его и не будет. Не думаю, что ситуация изменится в лучшую сторону».

Собеседник агентства рассказал, что клуб решает технические детали по переходу из «Спартака» на правах аренды до конца сезона полузащитника Александра Зуева. В понедельник Шляхтин сообщил, что красно-белые дали свое согласие на переход.

«Когда-нибудь, наверное, перейдет. Вы думаете, что все так быстро? Загвоздки нет, просто происходят технические моменты. Помимо клуба есть другие вещи, которые надо проговаривать, и мы этим занимаемся», — рассказал председатель совета директоров самарцев.

«Крылья Советов» после 17 туров чемпионата страны занимают 12-е место в турнирной таблице с 15 очками.