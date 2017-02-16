ФК «Локомотив»: Продление контракта с Касаевым состоялось в феврале 2016 года

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Ранее о пролонгации контракта 30-летнего полузащитника с «Локомотивом» сообщила газета «Известия». По данным источника, соглашение рассчитано до 2019 года.

«Информацию в СМИ о продлении контракта с Касаевым подтверждаем. Подписи были поставлены в феврале прошлого года», — сказали в пресс-службе «Локомотива».

Касаев перешел в «Локомотив» в мае 2014 года. Он провел за команду в различных турнирах 77 матчей, забив девять мячей.