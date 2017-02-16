Суд отложил на 16 марта иск Петербурга к «Трансстрою» о возврате 2,8 млрд по «Зенит-Арене»

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«Отложить заседание на 16 марта», — сказала судья.

В ходе судебного заседания представитель комитета заявил, что истец заинтересован в скорейшем рассмотрении дела, так как речь идет о возвращении в бюджет города значительной суммы.

Представитель ответчика заявил, что компании неясно, о возврате какого конкретно аванса идет речь. По мнению «Трансстроя», все работы на объекте выполнены.

Суд призвал стороны произвести сверку расчетов.

Ранее сообщалось, что власти Петербурга подали иски к бывшему подрядчику строительства стадиона «Зенит-Арена», компании «Трансстрой» и’Инжтрасстрой-СПб, на 3,7 млрд в феврале.

«Трансстрой» в Петербурге

Корпорация «Трансстрой», ранее связываемая с Олегом Дерипаской, в 2014 году вышла на рынок строительства метрополитена в Петербурге, выиграв конкурс на проектирование и строительство депо «Южное». «Трансстрой» тогда предложил выполнить работы за 6,631 млрд руб. До прихода «Трансстроя» строительством метрополитена в Петербурге занимался единственный участник рынка — местный «Метрострой». В конце 2016 года стало известно, что власти Петербурга решили расторгнуть контракт с компанией «Трансстрой» на строительство депо для станции метро «Южное» за 6,6 млрд рублей.

Депо «Южное» входит во вторую очередь строительства Фрунзенского радиуса в южной части Петербургского метрополитена. Оно появится на территории площадью 356,8 тыс. кв. м в створе Бухарестской улицы за кольцевой автодорогой. Всего в ближайшие годы на Фрунзенском радиусе (от станции метро «Международная» вниз) планируется построить станции «Проспект Славы», «Дунайский проспект» и «Шушары» с депо.

За последнее время власти расторгают уже второй крупный контракт с «Трансстроем».

В июле администрация Петербурга объявила о расторжении контракта на достройку стадиона «Зенит-Арена» с генподрядчиком компанией «Инжтрансстрой-СПб» (дочерняя компания «Трансстроя») и передала в правоохранительные органы информацию о дефиците в 2,5 млрд рублей, который не смог объяснить генподрядчик. Работы в 2016 году выполнены только на 1,2 млрд рублей из запланированных 5,5 млрд рублей.

Бывший генеральный подрядчик 26 августа завершил передачу площадки стадиона и набора документов по выполненным работам властям города. Новым генподрядчиком по достройке стадиона и прилегающих территорий стала петербургская компания «Метрострой».

Впоследствии бывший генподрядчик «Инжтрасстрой-СПб» подал иски к властям города с целью оспорить односторонний разрыв контакта и вернуть невыплаченный аванс. Администрация подала ответные иски к бывшему генподрядчику.