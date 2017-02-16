Секу Конде: Нигде ко мне не относились так тепло, как в «Амкаре»
Защитник Секу Конде, подписавший новый контракт с «Амкаром», заявил, что счастлив в пермском клубе.
Срок нового контракта 23-летнего гвинейца с командой Гаджи Гаджиева рассчитан на два года.
— Я играл в разных клубах, но нигде ко мне не относились так тепло, как в «Амкаре», — приводит официальный сайт «Амкара» слова Конде. — В команде прекрасная обстановка, и я ежедневно чувствую, что благодаря вниманию тренеров у меня есть возможность расти. Это шанс, который нельзя упустить, и я счастлив, что остаюсь в Перми.
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