Гендиректор «Амкара»: Мы всегда против того, чтобы играть в манеже
«Амкар» всегда выступает против организации матчей в манеже и не знает о возможном переносе предстоящей встречи с «Уралом» под крышу.
Об этом сообщил генеральный директор пермского клуба Игорь Резвухин.
«Не слышал, что “Урал” хочет перенести игру с “Амкаром” в манеж, поэтому обсуждать нечего. Но могу сказать, что мы всегда против того, чтобы играть в манеже», — сказал Резвухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.
Матч 18-го тура
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