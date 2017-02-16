Гендиректор «Амкара»: Мы всегда против того, чтобы играть в манеже

Об этом сообщил генеральный директор пермского клуба Игорь Резвухин.



«Не слышал, что “Урал” хочет перенести игру с “Амкаром” в манеж, поэтому обсуждать нечего. Но могу сказать, что мы всегда против того, чтобы играть в манеже», — сказал Резвухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.



Матч 18-го тура Премьер-Лиги между «Уралом» и «Амкаром» состоится 5 марта в Екатеринбурге.