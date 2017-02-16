«Урал» больше не имеет претензий к Скрипченко из-за долга за разрыв контракта

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Скрипченко возглавил «Урал» в сентябре 2015 года, а 1 ноября 2016-го после матча чемпионата страны с «Тереком» (1:4) подал в отставку. Через два дня белорусский специалист принял предложение самарских «Крыльев Советов». «Урал» подал к специалисту иск в палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС), и тот его удовлетворил. Как заявил президент екатеринбуржцев Григорий Иванов, тренер должен был выплатить клубу 4,5 млн рублей.

На вопрос, расплатился ли специалист с клубом, Иванов ответил: «У нас больше нет претензий к тренеру. Расплатился ли он? Я уже все сказал».

Согласно регламенту РФС, заявитель в случае невыполнения второй стороной своих обязательств имеет право обратиться в палату, после чего орган может применить санкцию в виде штрафа. Как уточнили ТАСС в секретариате палаты, повторное обращение от «Урала» не поступало.