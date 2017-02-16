«Локомотив» претендует на лучшего игрока Кубка Африки

Об этом в своем твиттере сообщил редактор nordicbetblog.dk Сорен Соргенфри.

Железнодорожники предложили за 21-летнего камерунца более 5 миллионов евро.

В текущем сезоне Бассогог провел в чемпионате Дании 21 матч, забил четыре гола и сделал одну голевую передачу. На Кубке африканских наций он забил один гол и сделал одну голевую передачу в шести встречах.

За сборную Камеруна Бассогог провел девять матчей и забил два мяча. В 2017 году в составе национальной команды он завоевал Кубок Африки.