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16 февраля 2017, 9:54 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Защитник Конде продлил контракт с «Амкаром» на два года

Защитник «Амкара» Секу Конде перешедший в пермскую команду летом прошлого года и заключивший тогда с клубом годичный контракт, продлил соглашение с «Амкаром» ещё на два года.

«За то короткое время, которые Секу провел с нами, мы убедились в том, что это — именно тот футболист, который нам нужен. Откровенно говоря, когда мы приглашали Конде в “Амкар”, уверенности в том, что он заиграет, не было — до этого он поменял много команд, а заявить о себе не сумел. Но жизнь показала, что с Секу мы не ошиблись. Его отличают не только фантастическое трудолюбие и самоотверженность, но и такое довольно редкое качество, как обучаемость. Благодаря этому он заметно добавил в мастерстве, закрепился в обойме игроков основного состава, а также прекрасно адаптировался в Перми», — цитирует исполнительного директора клуба Дениса Маслова пресс-служба’Амкара.

«Я играл в разных клубах, но нигде ко мне не относились так тепло, как в “Амкаре”. В команде прекрасная обстановка, и я ежедневно чувствую, что благодаря вниманию тренеров у меня есть возможность расти. Это — шанс, который нельзя упустить, и я счастлив, что остаюсь в Перми», — сказал 23-летний гвинейский защитник.

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