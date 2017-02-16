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16 февраля 2017, 9:51 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Ведущие российские арбитры провели семинар для футболистов «Амкара»

По приглашению руководителей «Амкара» в тренировочном лагере красно-чёрных побывали ведущие российские арбитры Сергей Карасёв и Владислав Безбородов.

Они напомнили футболистам о недавних нововведениях в правилах игры и показали нарезку типичных эпизодов, судейская трактовка которых в последнее время изменилась. Карасёв и Безбородов, имеющие огромный опыт работы не только в России, но и на международной арене, ответили на многочисленные вопросы футболистов «Амкара».

«Хочу поблагодарить за помощь в проведении этого семинара руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского. Такие встречи очень важны. Футболисты получили ту информацию, которая наверняка пригодится им во время сезона. Правила игры в целом меняются несильно, но в методике судейства всё время появляется что-то новое. И мы благодарны арбитрам, что они рассказали нам о том, как теперь принято трактовать различные игровые эпизоды», — сказал исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов.

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