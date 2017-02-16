Ведущие российские арбитры провели семинар для футболистов «Амкара»
По приглашению руководителей «Амкара» в тренировочном лагере
красно-чёрных побывали ведущие российские арбитры Сергей Карасёв и Владислав Безбородов.
Они напомнили футболистам о недавних нововведениях в правилах игры и показали нарезку типичных эпизодов, судейская трактовка которых в последнее время изменилась. Карасёв и Безбородов, имеющие огромный опыт работы не только в России, но и на международной арене, ответили на многочисленные вопросы футболистов «Амкара».
«Хочу поблагодарить за помощь в проведении этого семинара руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского. Такие встречи очень важны. Футболисты получили ту информацию, которая наверняка пригодится им во время сезона. Правила игры в целом меняются несильно, но в методике судейства всё время появляется
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