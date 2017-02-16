«Спартак» без Комбарова, ЦСКА без Витиньо. Обзор сборов
«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов
премьер-лиги ко второй части сезона.
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Прервалась серия ЦСКА
В седьмом контрольном матче на зимних сборах ЦСКА
В матче с испанской «Картахеной» (2:1) ЦСКА смотрелся отлично. Моменты возникали каждые 3−4 минуты, особенно во втором тайме. В центре нападения вышли Ионов и Оланаре. Первый хорош, второй плох. Пока все идет к тому, что весной в атаке будет играть Ионов, а вот кто с ним — большой вопрос. Жамалетдинов, которого мы не раз отмечали по ходу предыдущих сборов, сыграл левого латераля. В остальном — все
Финиш второго сбора «Спартака»
Сегодня «Спартак» проведет очередной спарринг. Соперник — норвежский «Олесунн». Предполагается, что Массимо Каррера выпустит другой состав, не тот, что играл с «Рубином». Во всяком случае, перестановок должно быть много. Точно не примет участие в матче Комбаров. У него перегрузка мышц бедра, и медицинский штаб рекомендовал его поберечь. Накануне он занимался по индивидуальной программе. Матчем с «Олесунном»
Своими впечатлениями о сборах поделился Фернандо.
— Немного расскажу вам о Луисе Адриано, с которым мы постоянно общаемся. Он надежный игрок и хороший друг. Играли вместе в «Шахтере», а до этого — в Бразилии. Я — в «Гремио», а он — в «Интернасьонале». Обе команды — из
Не поспоришь.
Старт сезона
Накануне «Ростов», «Зенит» и «Краснодар» провели заключительные тренировки. Все, для них сборы закончились. Сегодня — старт официального сезона. Вот и увидим, кто как подготовился.
— Мы готовились к этим играм. Подходим в хорошем состоянии. Будет сложно,
Игорь Шалимов уверен в своей команде:
— Настроение хорошее, боевое. Сборы мы провели плодотворно. Первая вещь, которую мы преследовали, — не получить травм. Провести подготовку и в хорошем состоянии подойти к этим играм. Думаю, у нас все это получилось. Большого волнения не испытываю. На наш взгляд, команда готова хороша.
Мирча Луческу также отметил хорошую готовность своей команды:
— К сожалению, пришлось отказаться от третьего сбора, который должен был пройти в Турции. Там должны были быть серьезные соперники, но в этой ситуации мы, естественно, туда не поехали. Но мы нашли хороший центр, центр сборной Бельгии. Тренировались пять дней в хороших условиях. Не вижу никаких причин, чтобы команда не была максимально готова к завтрашней игре.
Ну, удачи! Надеемся, прошлогоднее фиаско не повторится.
Во вторник «Бенфика» обыграла «Боруссию» Д (1:0) в Лиге чемпионов. Теперь отставание России от Португалии в таблице коэффициентов составляет 3 очка.
Ближайшие матчи
16.02. «Спартак» — «Олесунн», Норвегия
16.02. «Терек» — «Удинезе», Италия
16.02. «Крылья Советов» — «Пахтакор», Узбекистан
18.02. «Амкар» — «Актобе», Казахстан
18.02. «Локомотив» — «Бэйцзин Гоань», Китай
18.02. «Локомотив» — «Хэбэй Чайна Фортун», Китай
19.02. «Терек» — «Горица», Италия
20.02. «Крылья Советов» — «Тосно».
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