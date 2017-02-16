Восемь уголовных дел возбуждено в 2016 г по факту хулиганства фанатов

Бывший официальный представитель Следственного комитета РФ Маркин был выбран главой комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС в ноябре прошлого года. В конце января состоялось первое заседание комитета под его руководством.

«За прошлый год в России по фактам массовых хулиганских действий фанатов возбуждено восемь уголовных дел, — сказал Маркин. — В ходе предварительного расследования 11 лидерам указанных групп избрана мера пресечения — домашний арест, семеро находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, один объявлен в федеральный розыск. Число массовых драк фанатов в истекшем году снизилось до двух против 16 в 2015-м».