Маркин: Шпрыгин и руководство ВОБ ощущали себя VIP-болельщиками

В сентябре во время проведения внеочередной конференции РФС сотрудники правоохранительных органов вывели Шпрыгина из здания, где проходило заседание, и задержали его. Президент РФС Виталий Мутко заявил, что, по его информации, в отношении Шпрыгина ведется работа по запросу правоохранительных органов Германии и Франции. Позже стало известно, что задержание главы ВОБ связано с массовой дракой между футбольными фанатами, которая произошла 31 января 2016 года в центре Москвы. Конференция РФС приняла решение об исключении ВОБ из своего состава.

«Увы, выходцы из фанатского движения, как Александр Шпрыгин и компания, не восприняли полученный мандат как ответственность, а скорее — как некую индульгенцию, — сказал Маркин. — Они ощутили себя VIP-болельщиками, которым дозволено больше, чем просто фанатам. Но кроме организации шествий на чемпионатах Европы в Польше и Франции они просто ничего не умели. А во Франции с учетом польского опыта их уже ждали и воспринимали как угрозу, а не как союзников в деле обеспечения порядка и приема гостей из России».