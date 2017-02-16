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16 февраля 2017, 9:31 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Маркин: Шпрыгин и руководство ВОБ ощущали себя VIP-болельщиками

Глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин, а также его помощники в руководстве организации ощутили себя VIP-болельщиками, которым дозволено больше, чем простым фанатам, заявил агентству «Р-Спорт» глава комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин.

В сентябре во время проведения внеочередной конференции РФС сотрудники правоохранительных органов вывели Шпрыгина из здания, где проходило заседание, и задержали его. Президент РФС Виталий Мутко заявил, что, по его информации, в отношении Шпрыгина ведется работа по запросу правоохранительных органов Германии и Франции. Позже стало известно, что задержание главы ВОБ связано с массовой дракой между футбольными фанатами, которая произошла 31 января 2016 года в центре Москвы. Конференция РФС приняла решение об исключении ВОБ из своего состава.

«Увы, выходцы из фанатского движения, как Александр Шпрыгин и компания, не восприняли полученный мандат как ответственность, а скорее — как некую индульгенцию, — сказал Маркин. — Они ощутили себя VIP-болельщиками, которым дозволено больше, чем просто фанатам. Но кроме организации шествий на чемпионатах Европы в Польше и Франции они просто ничего не умели. А во Франции с учетом польского опыта их уже ждали и воспринимали как угрозу, а не как союзников в деле обеспечения порядка и приема гостей из России».
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