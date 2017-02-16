Маркин: Шпрыгин и руководство ВОБ ощущали себя VIP-болельщиками
Глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин, а также его помощники в руководстве организации ощутили себя
VIP-болельщиками, которым дозволено больше, чем простым фанатам, заявил агентству «Р-Спорт» глава комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин.
В сентябре во время проведения внеочередной конференции РФС сотрудники правоохранительных органов вывели Шпрыгина из здания, где проходило заседание, и задержали его. Президент РФС Виталий Мутко заявил, что, по его информации, в отношении Шпрыгина ведется работа по запросу правоохранительных органов Германии и Франции. Позже стало известно, что задержание главы ВОБ связано с массовой дракой между футбольными фанатами, которая произошла 31 января 2016 года в центре Москвы. Конференция РФС приняла решение об исключении ВОБ из своего состава.
«Увы, выходцы из фанатского движения, как Александр Шпрыгин и компания, не восприняли полученный мандат как ответственность, а скорее — как некую индульгенцию, — сказал Маркин. — Они ощутили себя
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