«Локомотив» продлил контракт с Аланом Касаевым

— Как известно, любой футболист за полгода до окончания срока действия контракта получает право вести переговоры о дальнейшем продолжении карьеры с другими командами. Касаев продлил свой контракт с «Локомотивом» еще несколько месяцев назад, но пролонгацию соглашения ни игрок, ни клуб не афишировали, — рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией. — Новый контракт Алана с «железнодорожниками» рассчитан до 2019 года. Футболистом в клубе все довольны, при этом смена главного тренера никак не повлияла на позиции Касаева в команде — он на хорошем счету у Юрия Семина.

Эту информацию «Известиям» подтвердил и официальный представитель спортсмена Алан Агузаров.

— У Касаева действительно заключено новое долгосрочное соглашение с московским «Локомотивом», — сообщил представитель футболиста.

Первым профессиональным клубом Алана Касаева стал реутовский «Титан», за который он провел на поле 14 матчей. Вскоре молодым игроком заинтересовались клубы премьер-лиги: в 2002 году Касаев оказался в «Шиннике, а спустя год в «Зените». Однако за основные составы этих команд Касаев фактически не выступал. В результате 2007 год он провел в аренде в «Алании», а в 2008-м перебрался в краснодарскую «Кубань» — игра в этом клубе и сделала его известным всей футбольной России. В том же году краснодарцы вышли в премьер-лигу и уже в 2009-м Алан Касаев окончательно перешел в разряд игроков высокого уровня.

Результатом хорошей игры за «Кубань» стало приглашение от «Рубина» (на тот момент — действующего чемпиона России) на вторую часть сезона-2009. Ее Касаев провел в качестве основного игрока казанцев и в конце сезона стал вместе с ними чемпионом страны. Всего за «Рубин» Алан Касаев провел более 100 игр, а летом 2013-го был арендован московским «Динамо», в котором отыграл два десятка матчей. В мае 2014 года Касаев подписал контракт с «Локомотивом». С тех пор провел за «железнодорожников» 77 матчей, забил девять мячей и сделал 11 голевых передач. На данный момент эксперты оценивают стоимость игрока в € 2,5 млн.

В 2008 году Алан Касаев отыграл три матча в составе молодежной сборной России в отборочном раунде молодежного (до 21 года) чемпионата Европы 2009 года. В сентябре 2010 года его вызвали в главную национальную команду на матч отборочного этапа чемпионата Европы 2012 года против сборной Андорры. Однако всю игру Алан провел на скамейке запасных. В матче со Словакией на поле он также не вышел. 19 августа 2011 года Касаев был вызван во вторую сборную России на матч c олимпийской сборной Белоруссии. Стоит отметить, что на данный момент так называемая резервная сборная уже прекратила свое существование.