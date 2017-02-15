Полузащитник Максим Батов заключил контракт с футбольным клубом «Анжи»
МОСКВА, 15 фев —
Р-Спорт. Российский полузащитник Максим Батов подписал контракт с «Анжи», сообщается на официальном сайте махачкалинского футбольного клуба.
Соглашение с 24-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2018/2019. В первой части сезона Батов выступал за «Оренбург» на правах аренды из казанского «Рубина». В пяти матчах чемпионата России хавбек не отметился забитыми голами.
«Я рад оказаться в такой именитой команде, за которую выступали Самюэль Это’О и Роберто Карлос. Это новый вызов, как для меня, так и для команды, которая сейчас строится. Для меня это шаг вперед, как в мастерстве, так и в классе, и я приложу все усилия, чтобы “Анжи” достойно выступил во второй части сезона», — сказал Батов.
После 17 туров «Анжи» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter