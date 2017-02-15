Хавбек сборной Болгарии перешел в «Арсенал»

Контракт с 27-летним игроком подписан по системе «1,5+1». На счету Александрова 18 матчей и три забитых мяча в сборной Болгарии.

27-летний вингер начинал карьеру в академии софийского ЦСКА, откуда в 19 лет перешел в дортмундскую «Боруссию». В 2011 году, транзитом через болгарский клуб «Академик», Александров перешел в «Лудогорец». За четыре сезона в составе «орлов» крайний полузащитник выиграл четыре чемпионских титула и стал двукратным обладателем Кубка Болгарии.

С варшавской «Легией» Станислава Черчесова хавбек в сезоне-2015/16 оформил дубль, выиграв Кубок и чемпионат Польши.