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15 февраля 2017, 22:34 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Хавбек сборной Болгарии перешел в «Арсенал»

«Арсенал» подписал контракт с полузащитником сборной Болгарии Михаилом Александровым, информирует официальный сайт тульского клуба.

Контракт с 27-летним игроком подписан по системе «1,5+1». На счету Александрова 18 матчей и три забитых мяча в сборной Болгарии.

27-летний вингер начинал карьеру в академии софийского ЦСКА, откуда в 19 лет перешел в дортмундскую «Боруссию». В 2011 году, транзитом через болгарский клуб «Академик», Александров перешел в «Лудогорец». За четыре сезона в составе «орлов» крайний полузащитник выиграл четыре чемпионских титула и стал двукратным обладателем Кубка Болгарии.

С варшавской «Легией» Станислава Черчесова хавбек в сезоне-2015/16 оформил дубль, выиграв Кубок и чемпионат Польши.

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