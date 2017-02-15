Гол Чалова принес ЦСКА победу над «Картахеной» в товарищеском матче
МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Российский футбольный клуб ЦСКА обыграл испанскую «Картахену» со счетом 2:1 в товарищеском матче, который прошел в одноименном городе.
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У хозяев голом отметился Артуро (18-я минута). В составе российской команды отличились Алан Дзагоев (69) и Федор Чалов (90).
Следующий товарищеский матч армейцы проведут 22 февраля против «Уфы».
В первом матче чемпионата России после зимнего перерыва ЦСКА 4 марта на своем поле сыграет с
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