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15 февраля 2017, 22:29 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Гол Чалова принес ЦСКА победу над «Картахеной» в товарищеском матче

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Российский футбольный клуб ЦСКА обыграл испанскую «Картахену» со счетом 2:1 в товарищеском матче, который прошел в одноименном городе.

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У хозяев голом отметился Артуро (18-я минута). В составе российской команды отличились Алан Дзагоев (69) и Федор Чалов (90).

Следующий товарищеский матч армейцы проведут 22 февраля против «Уфы».

В первом матче чемпионата России после зимнего перерыва ЦСКА 4 марта на своем поле сыграет с санкт-петербургским «Зенитом».

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