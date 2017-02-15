«Арена ЦСКА»: икона, танк и ступеньки к полю
ЦСКА начал проводить экскурсии по своему стадиону. На первой из них побывал корреспондент «СЭ».
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ЭФФЕКТ ПРИСУТСТВИЯ
Для телезрителя футбол начинается со стартового свистка. Тот, кто ходит на стадион, началом матча считает выход игроков
Экскурсия по арене ЦСКА начинается, конечно, не с выхода к полю. Но эти ступеньки… Расположен выходной коридор ниже уровня газона, поэтому, когда начинаешь подниматься по лестнице вверх, видна только часть противоположной трибуны. Но шаг за шагом, расширяясь, сектор обзора глаз открывает все большую площадь секторов.
Рябят синие и красные кресла, мозг автоматически пытается найти
Вот и поле, на которое сейчас, кажется, нужно будет ступить и сразу пробежаться, почувствовать его, быть готовым… Но ничего этого нет. Грохочет проезжающий рядом
ИКОНА ОТ БЕРЕЗУЦКОГО
Возвращается в недра арены. Серый линолеум с
Путь к полю лежит через все тот же коридор, мимо разминочного зала, судейской комнаты, отдельных комнат для оформления протоколов,
ИСКУССТВО ДЛЯ ВСЕХ
Стадион — сложный организм. В нем есть место и безопасности, и комфорту, среди его секторов — и семейный, и фанатские, и школьные. Если смотреть футбол по телевизору, о многом из внутренней жизни стадиона никогда не узнаешь. Например, о том, что для трибуны за воротами разрабатывались сиденья специальной конструкции, причем поклонников ЦСКА привлекали к тестированию кресел, попросив фанатов ломать пластик, что было сил.
Сидя у телевизора, не почувствуешь запах
Отдельная история — о граффити, которыми снаружи расписаны три из четырех трибун. Тема рисунков — история клуба, живописцами выступили умельцы из числа болельщиков.
С фанатской трибуной — особый случай. Здесь все от самих фанов — они не только разработали эскиз, но и заплатили за исполнение. Хотя руководство было готово все оплатить.
Час с небольшим — и вот уже экскурсия окончена. Обо всем рассказывать не стану. Приходите, вам обязательно расскажут о том, зачем мальчишка Федя Чалов стоял около большого камня, почему на башне стадиона, символизирующей Кубок УЕФА, нет мяча, действительно ли в стоящем рядом со стадионом танке Т-55 можно пережить ядерный удар.
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