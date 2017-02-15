«Арена ЦСКА»: икона, танк и ступеньки к полю

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ЭФФЕКТ ПРИСУТСТВИЯ

Для телезрителя футбол начинается со стартового свистка. Тот, кто ходит на стадион, началом матча считает выход игроков из-под трибуны на поле, потому что к этому моменту все требуемое для футбола уже есть: игроки, болельщики, арбитры.

Экскурсия по арене ЦСКА начинается, конечно, не с выхода к полю. Но эти ступеньки… Расположен выходной коридор ниже уровня газона, поэтому, когда начинаешь подниматься по лестнице вверх, видна только часть противоположной трибуны. Но шаг за шагом, расширяясь, сектор обзора глаз открывает все большую площадь секторов.

Рябят синие и красные кресла, мозг автоматически пытается найти какую-то структуру в этой хаотичной расцветке. Ступенька — и видны скайбоксы, застекленные ложи для состоятельных болельщиков. Еще ступенька — и вот уже на уровне глаз появляется поле и приковывает к себе все внимание.

Вот и поле, на которое сейчас, кажется, нужно будет ступить и сразу пробежаться, почувствовать его, быть готовым… Но ничего этого нет. Грохочет проезжающий рядом мини-трактор с прицепом, наполненным просеянным песком, система полива газона работает даже в феврале. И наступать на газон нельзя, о чем экскурсовод предупреждает. Да и сам газон пока покрыт специальным материалом, трава видна только на небольшом открытом участке.

ИКОНА ОТ БЕРЕЗУЦКОГО

Возвращается в недра арены. Серый линолеум с красно-синей полосой посередине коридора не даст сбиться с пути, который ведет в раздевалку армейцев. Просторная, но несколько аскетичная по сравнению со спартаковской, на «Открытие Арене», но уютная, с фотографиями игроков у каждого сиденья. Есть и пустые «ячейки», оставшиеся после ушедших из клуба игроков. Фотографию Траоре, например, уже сняли. Зато над выходом висит большая икона Николая Чудотворца, принесенная Алексеем Березуцким.

Путь к полю лежит через все тот же коридор, мимо разминочного зала, судейской комнаты, отдельных комнат для оформления протоколов, конференц-зала, и еще множества помещений, среди которых есть даже отдельная раздевалка для мальчишек, подающих мячи.

ИСКУССТВО ДЛЯ ВСЕХ

Стадион — сложный организм. В нем есть место и безопасности, и комфорту, среди его секторов — и семейный, и фанатские, и школьные. Если смотреть футбол по телевизору, о многом из внутренней жизни стадиона никогда не узнаешь. Например, о том, что для трибуны за воротами разрабатывались сиденья специальной конструкции, причем поклонников ЦСКА привлекали к тестированию кресел, попросив фанатов ломать пластик, что было сил.

Сидя у телевизора, не почувствуешь запах чего-то вкусно приготовленного, который ощущается на этаже, где расположены скайбоксы. Футбольный сезон еще не возобновился, но удивляться ничему не надо: ложи для важных персон работают не только во время матчей, а круглогодично.

Отдельная история — о граффити, которыми снаружи расписаны три из четырех трибун. Тема рисунков — история клуба, живописцами выступили умельцы из числа болельщиков.

С фанатской трибуной — особый случай. Здесь все от самих фанов — они не только разработали эскиз, но и заплатили за исполнение. Хотя руководство было готово все оплатить.

Час с небольшим — и вот уже экскурсия окончена. Обо всем рассказывать не стану. Приходите, вам обязательно расскажут о том, зачем мальчишка Федя Чалов стоял около большого камня, почему на башне стадиона, символизирующей Кубок УЕФА, нет мяча, действительно ли в стоящем рядом со стадионом танке Т-55 можно пережить ядерный удар.