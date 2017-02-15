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15 февраля 2017, 21:52 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Зенит» ведет переговоры с Тимощуком

«Зенит» ведет переговоры с полузащитником Анатолием Тимощуком. Об этом сообщил главный тренер команды Мирча Луческу.

Зенит ведет переговоры с полузащитником Анатолием Тимощуком. Об этом сообщил главный тренер команды <span class=error>Мирча</span> <span class=error>Луческу</span>. Увеличить
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Последним клубом 37-летнего украинца был «Кайрат», после ухода из которого футболист заявил о завершении карьеры.

— Поясните ситуацию по поводу Тимощука?

— Существуют переговоры между ним клубом, чтобы он вошел в тренерский штаб «Зенита».

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