«Зенит» ведет переговоры с Тимощуком
«Зенит» ведет переговоры с полузащитником Анатолием Тимощуком. Об этом сообщил главный тренер команды Мирча Луческу.
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Последним клубом 37-летнего украинца был «Кайрат», после ухода из которого футболист заявил о завершении карьеры.
— Поясните ситуацию по поводу Тимощука?
— Существуют переговоры между ним клубом, чтобы он вошел в тренерский штаб «Зенита».
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