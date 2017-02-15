РФС рекомендовал Слуцкому публично извиниться перед судьями

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«Сегодня прошло первое заседание. Оно было интересным, поскольку в него вошли компетентные люди. Мы рассмотрели вопросы предыдущей работы комитета. Было принято негласное решение ещё раз проанализировать регламент комитета, внести в него коррективы, чтобы его утвердил РФС.

Члены комитета единогласно осудили высказывание Слуцкого и приняли решение вынести замечание. Было принято решение рекомендовать ему организовать публичное извинение перед арбитрами за его высказывание.

Думаю, что на «Матч ТВ» он и должен принести соответствующие извинения. Ответственный секретарь общался со Слуцким предварительно. Он подтвердил, что такой случай был и как он сказал, он готов принять любое решение комитета по этике, — цитирует Андреева «Чемпионат».

Летом прошлого года Слуцкий в программе «Детский вопрос» на телеканале «Матч ТВ» заявил: «В принципе, если человек — арбитр, то его уже можно бить, честно могу сказать. По крайней мере, если это российский арбитр. Но мне приходится держать себя в рамках приличия». После этого арбитры направили коллективное письмо в адрес президента РФС Виталию Мутко с просьбой разобраться в ситуации.

Слуцкий ушел с поста тренера ЦСКА после матча против «Тоттенхэма», который состоялся 7 декабря. В армейский клуб Слуцкий пришел в октябре 2009 года. Под его руководством команда трижды стала чемпионом страны (в 2013, 2014 и 2016 годах), дважды выиграла серебряные медали и один раз — бронзу. Также Слуцкий завоевал с армейским клубом два Кубка и Суперкубок России. В декабре ЦСКА возглавил Виктор Гончаренко, в прошлом сезоне работавший помощником Слуцкого, а в этом тренировавший «Уфу».

Отставка стала для Слуцкого второй за год. Ранее он покинул сборную России, которую вывел на Евро-2016. На чемпионате континента команда выступила неудачно, заняв последнее место в группе. 30 июня РФС принял отставку специалиста, которого заменил Станислав Черчесов.