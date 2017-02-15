Петреску подал документы в ФИФА из-за долгов «Кубани» по зарплате

«Кубань» и Петреску достигли договоренности о прекращении сотрудничества 4 октября прошлого года. В декабре палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) обязала «Кубань» погасить задолженность перед Петреску и запретила клубу регистрировать новых игроков в качестве обеспечительной меры.

«Мы подали документы в палату по разрешению споров ФИФА. Теперь ждем результатов, но нам сказали, что это будет недолго, так как мы имеем решение аналогичной палаты РФС. Петреску не выплатили ни единого рубля, ни одной копейки, как и его тренерскому штабу», — сказал Пырнэу по телефону.

«Помимо этого, уточняю, Ибраима Бальде, Мохаммед Рабиу, Шандао, Георге Букур — люди, у которых закончились контракты с клубом еще летом 2016 года, с ними также не рассчитались по заработной плате. Также задолженность перед Игорем Армашом. Мне кажется уже, что там для других целей поставили руководство — либо чтобы не думать, либо чтобы развалить клуб. У меня лично складывается именно такое впечатление», — добавил агент.

В настоящее время 49-летний румынский тренер возглавляет дубайский клуб «Аль-Наср».