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15 февраля 2017, 15:46 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Геркус: «Локомотив» не интересовался защитником «Анжи» Шандау

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал, был ли у клуба интерес к защитнику «Анжи» Шандау.

Ранее агент бразильского футболиста Ролим Кармо заявлял, что игроком интересуется «Локомотив» и «Спартак», но Шандау останется в «Анжи».

«К защитнику “Анжи” Шандау у “Локомотива” интереса никакого не было. Это абсолютная выдумка», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

Контракт 28-летнего футболиста с «Анжи» действует до лета 2019 года. В нынешнем сезоне бразилец принял участие в 7 официальных матчах за махачкалинцев.

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