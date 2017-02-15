Геркус: «Локомотив» не интересовался защитником «Анжи» Шандау

Ранее агент бразильского футболиста Ролим Кармо заявлял, что игроком интересуется «Локомотив» и «Спартак», но Шандау останется в «Анжи».



«К защитнику “Анжи” Шандау у “Локомотива” интереса никакого не было. Это абсолютная выдумка», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.



Контракт 28-летнего футболиста с «Анжи» действует до лета 2019 года. В нынешнем сезоне бразилец принял участие в 7 официальных матчах за махачкалинцев.