17-летний казахстанский футболист рассказал о сборах в «молодежке» «Зенита»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«УТС проходит отлично. Сборы продлятся до 25-го февраля. Здесь меня все устраивает, так как и тренеры, и футболисты оказывают поддержку. На тренировках особое внимание уделяется работе с мячом. Конечно же, уровень отличается от казахстанского. Тренерский штаб использует меня только на позиции нападающего. Хочу ли остаться в “Зените”? Пока не знаю, еще не решил», — сказал Сейдахмет.