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15 февраля 2017, 15:31 | Футбол: Премьер-лига | Vesti.kz

17-летний казахстанский футболист рассказал о сборах в «молодежке» «Зенита»

Воспитанник таразского футбола Еркебулан Сейдахмет рассказал о том, как проходят сборы молодежного состава «Зенита» на Кипре, сообщает KazFootball.kz.

Еркебулан Сейдахмет еще не знает останется ли в питерской команде. Увеличить
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«УТС проходит отлично. Сборы продлятся до 25-го февраля. Здесь меня все устраивает, так как и тренеры, и футболисты оказывают поддержку. На тренировках особое внимание уделяется работе с мячом. Конечно же, уровень отличается от казахстанского. Тренерский штаб использует меня только на позиции нападающего. Хочу ли остаться в “Зените”? Пока не знаю, еще не решил», — сказал Сейдахмет.

Напомним, 17-летний Еркебулан Сейдахмет был приглашен на УТС «молодежки» питерского «Зенита» после того, как в составе сборной Казахстана U-19 завоевал серебряные медали Мемориала Гранаткина в Санкт-Петербурге и был признан лучшим нападающим турнира.

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