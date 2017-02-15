17-летний казахстанский футболист рассказал о сборах в «молодежке» «Зенита»
Воспитанник таразского футбола Еркебулан Сейдахмет рассказал о том, как проходят сборы молодежного состава «Зенита» на Кипре, сообщает KazFootball.kz.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«УТС проходит отлично. Сборы продлятся до 25-го февраля. Здесь меня все устраивает, так как и тренеры, и футболисты оказывают поддержку. На тренировках особое внимание уделяется работе с мячом. Конечно же, уровень отличается от казахстанского. Тренерский штаб использует меня только на позиции нападающего. Хочу ли остаться в “Зените”? Пока не знаю, еще не решил», — сказал Сейдахмет.
Напомним, 17-летний Еркебулан Сейдахмет был приглашен на УТС «молодежки» питерского «Зенита» после того, как в составе сборной Казахстана U-19 завоевал серебряные медали Мемориала Гранаткина в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter