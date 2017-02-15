Шляхтин: ФК «Крылья Советов» заключил контракт с хавбеком Александром Глебом
МОСКВА, 15 фев —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» заключил трудовое соглашение с белорусским полузащитником Александром Глебом до конца сезона, заявил агентству «Р-Спорт» председатель совета директоров волжан, министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.
Воспитанник минского «Динамо» 35-летний Глеб в сезоне-2011/12 уже играл в составе «Крыльев Советов» — провел 8 матчей.
«Контракт с Глебом до конца сезона подписан», — сказал Шляхтин по телефону.
На официальном сайте «Крыльев Советов» отмечается, что контракт подписан с возможностью пролонгации. В команде Глеб будет выступать под 11-м номером. Футболист днем ранее прошел медобследование в одной из клиник Анталии, в Турции самарский клуб проводит заключительный сбор перед стартом весенней части чемпионата России.
В карьере Глеба значатся выступления за такие команды, как «Штутгарт» и «Вольфсбург» (обе — Германия), «Арсенал» (Англия), «Барселона» (Испания), БАТЭ (Белоруссия), «Коньяспор» и «Генчлербирлиги» (обе — Турция). В послужном списке Глеба 76 матчей и шесть мячей за сборную Белоруссии.
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