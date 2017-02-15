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15 февраля 2017, 15:02 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Фернандо: После матчей в Томи и Самаре, где было очень холодно, готов ко всему

Полузащитник «Спартака» Фернандо рассказал о погоде на сборе в Испании, отметив, что готов тренироваться в любую погоду, но при этом в дождь нужно быть особенно внимательным, чтобы не получить травму.

«Несколько дней в Испании шли дожди. В Бразилии — там, где родился, — редко бывает такая плохая погода. И потому вырос в тепличных условиях. Да, ливни, конечно, могут быть, но температура воздуха не опускается ниже 20 градусов. Но знаете, после матчей в Томи и Самаре, где было очень холодно, готов ко всему. Вообще, в сложных условиях важно не только победить, но и не травмироваться. К примеру, на залитом водой поле порой рискованно идти в какие-то стыки. Нужно быть очень внимательными», — цитирует бразильца пресс-служба красно-белых.

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