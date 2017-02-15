Александр Глеб подписал контракт с «Крыльями Советов»
МОСКВА, 15 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Белорусский полузащитник Александр Глеб подписал контракт с «Крыльями Советов». Об этом ТАСС сообщил генеральный директор самарского футбольного клуба Виталий Шашков.
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«Только что подписали контракт с Глебом. Соглашение рассчитано до конца сезона и предполагает возможность продления», — сказал Шашков.
Глеб уже выступал за «Крылья Советов» в 2012 году, проведя за самарский клуб восемь матчей. Также белорусский полузащитник играл за борисовский БАТЭ, с которым пять раз становился чемпионом Белоруссии, немецкие «Штутгарт» и «Вольфсбург», лондонский «Арсенал», турецкие «Коньяспор» и «Генчлербирлиги» и испанскую «Барселону», с которой выигрывал чемпионат Испании, Кубок страны и Лигу чемпионов.
За сборную Белоруссии Глеб дебютировал в 2001 году, с тех пор проведя за нее 76 матчей и забив шесть мячей.
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