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15 февраля 2017, 14:48 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Александр Глеб подписал контракт с «Крыльями Советов»

Обновлено: 11:58
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

МОСКВА, 15 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Белорусский полузащитник Александр Глеб подписал контракт с «Крыльями Советов». Об этом ТАСС сообщил генеральный директор самарского футбольного клуба Виталий Шашков.

Соглашение рассчитано до конца сезона и предполагает возможность продления. Увеличить
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«Только что подписали контракт с Глебом. Соглашение рассчитано до конца сезона и предполагает возможность продления», — сказал Шашков.

Глеб уже выступал за «Крылья Советов» в 2012 году, проведя за самарский клуб восемь матчей. Также белорусский полузащитник играл за борисовский БАТЭ, с которым пять раз становился чемпионом Белоруссии, немецкие «Штутгарт» и «Вольфсбург», лондонский «Арсенал», турецкие «Коньяспор» и «Генчлербирлиги» и испанскую «Барселону», с которой выигрывал чемпионат Испании, Кубок страны и Лигу чемпионов.

За сборную Белоруссии Глеб дебютировал в 2001 году, с тех пор проведя за нее 76 матчей и забив шесть мячей.

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