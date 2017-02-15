«Амкар» сделал предложение «Зениту» о трансфере Алексея Гасилина
МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Амкар» сделал предложение «Зениту» о выкупе прав на 20-летнего нападающего молодежной сборной России Алексея Гасилина. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор пермского клуба Игорь Резвухин.
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«Мы заинтересованы в выкупе прав на Гасилина у “Зенита” и сделали предложение питерцам, но пока нам не удается договориться о деталях возможного трансфера», — сказал он.
С 2015 по 2016 год Гасилин на правах аренды выступал в составе немецкого «Шальке». В нынешнем сезоне нападающий сыграл девять матчей в составе «Зенита-2» и забил шесть мячей.
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