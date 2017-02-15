«Амкар» сделал предложение «Зениту» о трансфере Алексея Гасилина

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Мы заинтересованы в выкупе прав на Гасилина у “Зенита” и сделали предложение питерцам, но пока нам не удается договориться о деталях возможного трансфера», — сказал он.

С 2015 по 2016 год Гасилин на правах аренды выступал в составе немецкого «Шальке». В нынешнем сезоне нападающий сыграл девять матчей в составе «Зенита-2» и забил шесть мячей.