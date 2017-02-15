Жоаозиньо: Упал — вставай! Вот моя философия
Эксклюзивное интервью с бразильским полузащитником «Краснодара», имеющим российский паспорт.
Ох, и крутое у «Краснодара» начало сезона! В
«В РОССИИ ТЕБЯ НЕ ОГРАБЯТ НА УЛИЦЕ»
— После получения российского паспорта вас чаще стали звать Георгием?
— Иногда ко мне действительно так обращаются. Мне нравится, привык. Но в команде
— Вы шесть лет живете в России. Приобрели
— Учусь потихоньку! Например, стал чуть более серьезным.
— Меньше улыбаетесь?
— Скорее, начал понимать, когда можно пошутить, а когда не стоит этого делать.
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— После отпуска пока не занимался с преподавателем, практикуюсь в общении с одноклубниками. Но когда вернемся со сборов, продолжу изучение языка.
— Как и прежде, записываете слова в тетрадь?
— Нет, забросил. И так запоминаю, если попадается
— Многие легионеры признаются, что им нравится то или иное российское блюдо. Кто гречку называет, кто борщ. У вас какое любимое?
— Не знаю. Ем все, что дадут: салаты, супы. Ничего особенного не требую, я совсем не привередливый в плане еды.
— Читаете новости из родной страны? В последние годы они не очень приятные.
— Грустная ситуация! Трудно наблюдать за всем происходящим, зная, что твои близкие там. Иногда открываю бразильские сайты, смотрю, но сейчас больше слежу за российскими событиями.
— На данный момент у нас спокойнее?
— Да, здесь чувствуешь себя защищенным. Понимаешь, что на улице к тебе не подбегут вооруженные люди, чтобы ограбить. Ты можешь спокойно гулять, ничего не боясь. Вероятность
— Что вам больше всего нравится в Краснодаре?
— Все! Кино, рестораны, развлечения. Город очень хороший.
— А россияне чем импонируют?
— Мне по душе их гражданская позиция: надо защищать свои интересы, интересы страны, не обращать ни на кого внимания, идти своим путем.
«ПОСМОТРИМ НА ЛУИСА АДРИАНО НА ПОЛЕ»
— Перед отпуском вы говорили, что «Краснодар» Игоря Шалимова мы увидим уже после предсезонных сборов. Что же поменялось?
— Мы привыкаем к идеям тренера. Но в глобальном смысле изменилось немногое. Думаю,
— Он более жесткий наставник, чем Кононов?
— Да, и еще он эмоциональный, чаще к нам обращается, требует выполнения инструкций, чуть больше кричит. В общем, немного отличается о Кононова.
— В первом матче после зимней паузы вам играть со «Спартаком». Стал ли соперник сильнее с приходом Александра Самедова и Луиса Адриано?
— Сложно сказать, слабее точно не стал. Но мы и сами сейчас усердно тренируемся, этот матч точно будет отличаться от того, что состоялся в Москве (2:0 в пользу хозяев. — Прим. ред.).
— И чем же?
— Да всем! В тот раз был не наш день. В Краснодаре все будет
— Новичка
— Возможно, да. Он же приехал из «Милана». Среди молодых Адриано точно считается звездой. Но посмотрим, что он покажет на поле в течение чемпионата.
— В августовском матче вас
— Не сказал бы, зато удивило наше поражение. Ни футболисты, ни тренер не ожидали, что сыграем так слабо.
— Шалимов в 90-е годы выступал за «Интер», Каррера — за «Ювентус». Получается, увидим российский матч с элементами итальянского дерби? Много тактики?
— Возможно, и получится провести аналогию с матчем «Интер» — «Юве». Сложно предугадать мысли тренера соперника. Да и задумки Шалимова на эту игру мы пока не знаем. Но я уверен, что он расскажет, как правильно действовать против «итальянского» «Спартака»!
— Новым стадионом «Краснодара» не перестают восхищаться. Вы своим бразильским друзьям хвастались?
— Родным показывал фото, они о стадионе наслышаны!
— У вас лучшая арена в Европе?
— Она одна из лучших во всем мире!
«ДОМА ТУРКИ ОЧЕНЬ СИЛЬНЫ»
— Теперь о матче с «Фенербахче». Не страшно ехать в Турцию?
— Конечно, есть опасения
— Вы не пытались связаться с бразильцами, которые живут в Турции, узнать о ситуации?
— Я там ни с кем не знаком. Звонить некому, к тому же не особенно волнуюсь.
— Первый поединок, в Краснодаре, станет во многом определяющим?
— Согласен, домашние встречи всегда важны. «Фенербахче» на своем поле очень силен. Поэтому нужно приложить максимум усилий, выдать идеальный матч. Надеюсь, нас поддержит полный стадион.
— Вас, кстати, в турецкие клубы никогда не звали?
— Не знаю, если и были разговоры, то только с клубом. Лично ко мне не обращались.
— А как насчет Китая? Если бы оттуда пришло предложение, задумались бы о переходе?
— Сложно
— Вам интересно было бы смотреть чемпионат Китая?
— Даже не думал об этом. Очень мало смотрю футбол, только некоторые матчи Лиги чемпионов и чемпионата Англии. Иногда еще испанскую Примеру захватываю. Возможно,
«НИКОГДА НЕ ХОТЕЛОСЬ УЙТИ В ЗАГУЛ»
— В Бразилии, как и в России, случается, что молодежь, получив большое жалованье, отодвигает футбол на второй план. У вас не было соблазна хорошенько развлечься после первой зарплаты?
— Ни разу! У меня не тот менталитет. Одни футболисты мечтают о вечеринках, другие — о работе. Я никогда не думал — дескать, сейчас получу деньги и пойду их транжирить, наслаждаться жизнью. Как и все обычные люди, иногда хожу развеяться, путешествую. Но никогда не уходил в загул, даже в молодости. Просто нужно иметь голову на плечах, а не считать, мол, я лучший в мире. Лучшее — это играть в футбол.
— Но на поведение влияет окружение, менталитет.
— Возможно. Нужно быть особенно внимательным со знакомыми. Есть такие «друзья», которые с тобой в ночных клубах, на вечеринках, а в плохой момент оставят тебя одного.
— Таким примером был Жо, который выступал за ЦСКА. Он сам рассказывал о проблемах с алкоголем, о том, что справился с ней, обретя веру. Для вас вера важна?
— Да, главная сила в мире — сила Бога. Религия — это всегда безопасное прибежище. Но у каждого человека свои мысли и своя религия, сложно говорить за всех.
— Иностранные футболисты, поигравшие в Бразилии, удивлялись такому ритуалу: в конце недели или после тренировок вся команда становится в круг и молится. Это традиция?
— Не знаю, можно ли назвать молитву традицией. Обычно у меня на родине все молятся перед игрой, а потом после матча, чтобы поблагодарить Бога. Это нормально, почти каждая команда так поступает.
— Вы начинали карьеру в клубе «Португеза». Там же выступал
— Да, вместе играли в юношеских составах «Португезы». Потом он попал в первую команду, и его быстро продали в «Локомотив». После этого мы ни разу не общались. Я до сих пор не слышал ничего о Селсиньо. Кажется, он выступает
— Он действительно считался бриллиантом в команде?
— Парень был очень одаренный! Иначе его бы не приобрел «Локомотив», да и не играл бы он в юношеских сборных Бразилии. Не знаю, как вышло, что он потерял талант.
— Что сейчас с вашим родным клубом?
— Я получаю мало новостей. Знаю, что он во втором дивизионе первенства Паулиста. Хотя в мое время считался крепким коллективом чемпионата Бразилии. Положение тяжелое. Вроде «Португезу» даже хотели закрыть, но пока она существует.
«ЛЮБИМЫЙ РОССИЙСКИЙ СЕРИАЛ — «МАЖОР»
— Когда выступали за болгарский «Левски», удалось сыграть в Лиге чемпионов?
— Нет, только в квалификации группового этапа. Играли против венгров и белорусов. Уступили БАТЭ и остались без главного турнира Европы.
— Болгария вам понравилась?
— Страна действительно хорошая. Мне все нравилось, да и «Левски» — один из топовых клубов страны. Но там все не так профессионально, как в России. Здесь в тысячу раз круче!
— Молодым игрокам есть смысл ехать в Болгарию?
— Думаю, да. Хотя зависит от того, какая цель. Если молодому футболисту не хватает практики и нужно развить сильные качества, можно ехать. Там ты на виду, есть шанс получить предложения от более сильных клубов.
— Вы рассказывали, что смотрите фильмы на русском. Какой был последним?
— Да, смотрю фильмы без всяких субтитров, все
— Кто ваш кумир в спорте?
— Феномен Роналдо. Не только по игровым качествам, но по тому, как складывалась его карьера. Нападающий раз за разом справлялся с травмами, возвращался в футбол и продолжал выступать на самом высоком уровне. Упал? Вставай! Эта философия мне близка.
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