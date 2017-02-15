Ох, и крутое у «Краснодара» начало сезона! В плей-офф Лиги Европы он стартует матчами против «Фенербахче», а в чемпионате России сразится со «Спартаком». Это и многое другое «ССФ» обсудил с бразильским полузащитником «быков» Жоаозиньо.

«В РОССИИ ТЕБЯ НЕ ОГРАБЯТ НА УЛИЦЕ»

— После получения российского паспорта вас чаще стали звать Георгием?

— Иногда ко мне действительно так обращаются. Мне нравится, привык. Но в команде все-таки чаще зовут Жо или Жоаозиньо.

— Вы шесть лет живете в России. Приобрели какие-то местные черты характера?

— Учусь потихоньку! Например, стал чуть более серьезным.

— Меньше улыбаетесь?

— Скорее, начал понимать, когда можно пошутить, а когда не стоит этого делать.

— По-прежнему учите русский?

— После отпуска пока не занимался с преподавателем, практикуюсь в общении с одноклубниками. Но когда вернемся со сборов, продолжу изучение языка.

— Как и прежде, записываете слова в тетрадь?

— Нет, забросил. И так запоминаю, если попадается какое-то новое слово. В крайнем случае, смотрю в телефоне подсказки.

— Многие легионеры признаются, что им нравится то или иное российское блюдо. Кто гречку называет, кто борщ. У вас какое любимое?

— Не знаю. Ем все, что дадут: салаты, супы. Ничего особенного не требую, я совсем не привередливый в плане еды.

— Читаете новости из родной страны? В последние годы они не очень приятные.

— Грустная ситуация! Трудно наблюдать за всем происходящим, зная, что твои близкие там. Иногда открываю бразильские сайты, смотрю, но сейчас больше слежу за российскими событиями.

— На данный момент у нас спокойнее?

— Да, здесь чувствуешь себя защищенным. Понимаешь, что на улице к тебе не подбегут вооруженные люди, чтобы ограбить. Ты можешь спокойно гулять, ничего не боясь. Вероятность какого-то инцидента крайне мала. В Бразилии иначе.

— Что вам больше всего нравится в Краснодаре?

— Все! Кино, рестораны, развлечения. Город очень хороший.

— А россияне чем импонируют?

— Мне по душе их гражданская позиция: надо защищать свои интересы, интересы страны, не обращать ни на кого внимания, идти своим путем.

«ПОСМОТРИМ НА ЛУИСА АДРИАНО НА ПОЛЕ»

— Перед отпуском вы говорили, что «Краснодар» Игоря Шалимова мы увидим уже после предсезонных сборов. Что же поменялось?

— Мы привыкаем к идеям тренера. Но в глобальном смысле изменилось немногое. Думаю, что-то новенькое все увидят уже по ходу чемпионата, ведь нужна игровая практика, чтобы воплотить в жизнь новые наработки. Шалимов немного поменял наши действия при выходе в атаку, стали чаще использовать фланги.

— Он более жесткий наставник, чем Кононов?

— Да, и еще он эмоциональный, чаще к нам обращается, требует выполнения инструкций, чуть больше кричит. В общем, немного отличается о Кононова.

— В первом матче после зимней паузы вам играть со «Спартаком». Стал ли соперник сильнее с приходом Александра Самедова и Луиса Адриано?

— Сложно сказать, слабее точно не стал. Но мы и сами сейчас усердно тренируемся, этот матч точно будет отличаться от того, что состоялся в Москве (2:0 в пользу хозяев. — Прим. ред.).

— И чем же?

— Да всем! В тот раз был не наш день. В Краснодаре все будет по-другому.

— Новичка красно-белых Луиса Адриано уже называют одной из звезд чемпионата. Справедливо?

— Возможно, да. Он же приехал из «Милана». Среди молодых Адриано точно считается звездой. Но посмотрим, что он покажет на поле в течение чемпионата.

— В августовском матче вас что-то удивило в сопернике?

— Не сказал бы, зато удивило наше поражение. Ни футболисты, ни тренер не ожидали, что сыграем так слабо.

— Шалимов в 90-е годы выступал за «Интер», Каррера — за «Ювентус». Получается, увидим российский матч с элементами итальянского дерби? Много тактики?

— Возможно, и получится провести аналогию с матчем «Интер» — «Юве». Сложно предугадать мысли тренера соперника. Да и задумки Шалимова на эту игру мы пока не знаем. Но я уверен, что он расскажет, как правильно действовать против «итальянского» «Спартака»!

— Новым стадионом «Краснодара» не перестают восхищаться. Вы своим бразильским друзьям хвастались?

— Родным показывал фото, они о стадионе наслышаны!

— У вас лучшая арена в Европе?

— Она одна из лучших во всем мире!

«ДОМА ТУРКИ ОЧЕНЬ СИЛЬНЫ»

— Теперь о матче с «Фенербахче». Не страшно ехать в Турцию?

— Конечно, есть опасения из-за того, что происходило там в последние годы: погромы, теракты. Но это никак не повлияет на нас. Думаю, футбольные клубы будут хорошо охранять.

— Вы не пытались связаться с бразильцами, которые живут в Турции, узнать о ситуации?

— Я там ни с кем не знаком. Звонить некому, к тому же не особенно волнуюсь.

— Первый поединок, в Краснодаре, станет во многом определяющим?

— Согласен, домашние встречи всегда важны. «Фенербахче» на своем поле очень силен. Поэтому нужно приложить максимум усилий, выдать идеальный матч. Надеюсь, нас поддержит полный стадион.

— Вас, кстати, в турецкие клубы никогда не звали?

— Не знаю, если и были разговоры, то только с клубом. Лично ко мне не обращались.

— А как насчет Китая? Если бы оттуда пришло предложение, задумались бы о переходе?

— Сложно что-то конкретное ответить. Сейчас у меня нет агента, все дела ведет клуб. Мое будущее зависит от него. Если руководство посчитает, что мне лучше уехать, тогда подумаю над вариантами. А так я очень благодарен «Краснодару» и предпочту остаться и завершить здесь карьеру.

— Вам интересно было бы смотреть чемпионат Китая?

— Даже не думал об этом. Очень мало смотрю футбол, только некоторые матчи Лиги чемпионов и чемпионата Англии. Иногда еще испанскую Примеру захватываю. Возможно, кому-то будет интересно и китайское первенство.

«НИКОГДА НЕ ХОТЕЛОСЬ УЙТИ В ЗАГУЛ»

— В Бразилии, как и в России, случается, что молодежь, получив большое жалованье, отодвигает футбол на второй план. У вас не было соблазна хорошенько развлечься после первой зарплаты?

— Ни разу! У меня не тот менталитет. Одни футболисты мечтают о вечеринках, другие — о работе. Я никогда не думал — дескать, сейчас получу деньги и пойду их транжирить, наслаждаться жизнью. Как и все обычные люди, иногда хожу развеяться, путешествую. Но никогда не уходил в загул, даже в молодости. Просто нужно иметь голову на плечах, а не считать, мол, я лучший в мире. Лучшее — это играть в футбол.

— Но на поведение влияет окружение, менталитет.

— Возможно. Нужно быть особенно внимательным со знакомыми. Есть такие «друзья», которые с тобой в ночных клубах, на вечеринках, а в плохой момент оставят тебя одного.

— Таким примером был Жо, который выступал за ЦСКА. Он сам рассказывал о проблемах с алкоголем, о том, что справился с ней, обретя веру. Для вас вера важна?

— Да, главная сила в мире — сила Бога. Религия — это всегда безопасное прибежище. Но у каждого человека свои мысли и своя религия, сложно говорить за всех.

— Иностранные футболисты, поигравшие в Бразилии, удивлялись такому ритуалу: в конце недели или после тренировок вся команда становится в круг и молится. Это традиция?

— Не знаю, можно ли назвать молитву традицией. Обычно у меня на родине все молятся перед игрой, а потом после матча, чтобы поблагодарить Бога. Это нормально, почти каждая команда так поступает.

— Вы начинали карьеру в клубе «Португеза». Там же выступал экс-полузащитник «Локомотива» Селсиньо. Знакомы с ним?

— Да, вместе играли в юношеских составах «Португезы». Потом он попал в первую команду, и его быстро продали в «Локомотив». После этого мы ни разу не общались. Я до сих пор не слышал ничего о Селсиньо. Кажется, он выступает где-то в Бразилии.

— Он действительно считался бриллиантом в команде?

— Парень был очень одаренный! Иначе его бы не приобрел «Локомотив», да и не играл бы он в юношеских сборных Бразилии. Не знаю, как вышло, что он потерял талант.

— Что сейчас с вашим родным клубом?

— Я получаю мало новостей. Знаю, что он во втором дивизионе первенства Паулиста. Хотя в мое время считался крепким коллективом чемпионата Бразилии. Положение тяжелое. Вроде «Португезу» даже хотели закрыть, но пока она существует.

«ЛЮБИМЫЙ РОССИЙСКИЙ СЕРИАЛ — «МАЖОР»

— Когда выступали за болгарский «Левски», удалось сыграть в Лиге чемпионов?

— Нет, только в квалификации группового этапа. Играли против венгров и белорусов. Уступили БАТЭ и остались без главного турнира Европы.

— Болгария вам понравилась?

— Страна действительно хорошая. Мне все нравилось, да и «Левски» — один из топовых клубов страны. Но там все не так профессионально, как в России. Здесь в тысячу раз круче!

— Молодым игрокам есть смысл ехать в Болгарию?

— Думаю, да. Хотя зависит от того, какая цель. Если молодому футболисту не хватает практики и нужно развить сильные качества, можно ехать. Там ты на виду, есть шанс получить предложения от более сильных клубов.

— Вы рассказывали, что смотрите фильмы на русском. Какой был последним?

— Да, смотрю фильмы без всяких субтитров, все по-русски! Какой последний? Это была комедия, названия не запомнил. А еще недавно видел второй сезон «Мажора». Это мой любимый сериал!

— Кто ваш кумир в спорте?

— Феномен Роналдо. Не только по игровым качествам, но по тому, как складывалась его карьера. Нападающий раз за разом справлялся с травмами, возвращался в футбол и продолжал выступать на самом высоком уровне. Упал? Вставай! Эта философия мне близка.