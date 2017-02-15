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15 февраля 2017, 12:11 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Яровинский: С Жамалетдиновым ЦСКА подписал долгосрочное соглашение

Начальник селекционного отдела московского ЦСКА Олег Яровинский прокомментировал продление соглашения с нападающим Тимуром Жамалетдиновым.

«Да, переподписали контракт с Жамалетдиновым. Обычно о сроках мы не говорим. Поэтому скажу лишь, что это долгосрочное соглашение», — сказал Яровинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.

В текущем сезоне 19-летний игрок провёл в молодёжном первенстве России 17 матчей и забил 12 мячей.

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