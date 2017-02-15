Яровинский: С Жамалетдиновым ЦСКА подписал долгосрочное соглашение

«Да, переподписали контракт с Жамалетдиновым. Обычно о сроках мы не говорим. Поэтому скажу лишь, что это долгосрочное соглашение», — сказал Яровинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.



В текущем сезоне 19-летний игрок провёл в молодёжном первенстве России 17 матчей и забил 12 мячей.