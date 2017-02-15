Шляхтин: ФК «Крылья Советов» хочет оценить, насколько Глеб впишется в игру команды
МОСКВА, 15 фев —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. «Крылья Советов» намерены подписать с белорусским полузащитником Александром Глебом краткосрочный контракт, так как необходимо оценить его возможности влиться в игру команды, заявил агентству «Р-Спорт» председатель совета директоров волжского футбольного клуба, министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.
Воспитанник минского «Динамо» 35-летний Глеб в 2012 году уже играл в составе «Крыльев Советов» — провел 8 матчей. Также в карьере футболиста значатся выступления за такие команды, как «Штутгарт» и «Вольфсбург» (обе — Германия), «Арсенал» (Англия), «Барселона» (Испания), БАТЭ (Белоруссия), «Коньяспор» и «Генчлербирлиги» (обе — Турция). В послужном списке Глеба 76 матчей и шесть мячей за сборную Белоруссии.
«Контракт с Глебом пока не подписан, есть намерение заключить с ним соглашение до конца сезона. Только на этот срок, потому что надо посмотреть, впишется он в игру команды или нет. Вы же знаете, что мы очень осторожны с заключением долгосрочных контрактов. Работаем точечно», — сказал Шляхтин по телефону.
«Крылья Советов» после 17 туров занимают 12-е место в турнирной таблице российской
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