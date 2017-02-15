Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28780870/
15 февраля 2017, 11:33 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Бывший футболист «Локомотива» О’Коннор признан виновным в краже пиджака из магазина

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Бывший нападающий российского футбольного клуба «Локомотива» Гарри О’Коннор оштрафован на 900 фунтов за кражу пиджака в одном из магазинов Эдинбурга. Об этом сообщает «Би-би-си».

Суд обязал выплатить 33-летнего шотландца штраф в размере 200 и 700 фунтов — в качестве компенсации ущерба магазину.

Форвард выступал за «Локомотив» в 2006—2007 годах. В 33 играх он отметился семью голами. До 2016 года выступал за клуб четвертого шотландского дивизиона «Селкирк» в качестве играющего тренера.

Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
15 февраля

Федерация займется переходом велогонщика Перкинса после получения ходатайства от региона

"Фенербахче" попросил своих болельщиков вести себя спокойно в Краснодаре

Победителей и призеров Спартакиады органов исполнительной власти РФ наградили в Минспорте