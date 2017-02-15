Бывший футболист «Локомотива» О’Коннор признан виновным в краже пиджака из магазина

Суд обязал выплатить 33-летнего шотландца штраф в размере 200 и 700 фунтов — в качестве компенсации ущерба магазину.

Форвард выступал за «Локомотив» в 2006—2007 годах. В 33 играх он отметился семью голами. До 2016 года выступал за клуб четвертого шотландского дивизиона «Селкирк» в качестве играющего тренера.