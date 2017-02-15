Бывший футболист «Локомотива» О’Коннор признан виновным в краже пиджака из магазина
МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Бывший нападающий российского футбольного клуба «Локомотива» Гарри О’Коннор оштрафован на 900 фунтов за кражу пиджака в одном из магазинов Эдинбурга. Об этом сообщает «Би-би-си».
Суд обязал выплатить 33-летнего шотландца штраф в размере 200 и 700 фунтов — в качестве компенсации ущерба магазину.
Форвард выступал за «Локомотив» в 2006—2007 годах. В 33 играх он отметился семью голами. До 2016 года выступал за клуб четвертого шотландского дивизиона «Селкирк» в качестве играющего тренера.
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