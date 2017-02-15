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15 февраля 2017, 11:28 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Амкар» объявил о переходе экс-вратаря «Балтики» Вамбольта

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Пермский «Амкар» заключил контракт с 21-летним вратарём Денисом Вамбольтом, который ранее выступал за «Балтику».

Об этом сообщает пресс-служба пермского клуба. Контракт с футболистом рассчитан на три года.

В составе «Балтики» Вамбольт провел два сезона в ФНЛ, а также сыграл один матч за сборную Футбольной Национальной Лиги.

Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов прокомментировал переход вратаря, а новичок Денис Вамбольт поделился впечатлениями.

«Мы пригласили Дениса Вамбольта, потому что видим перспективу этого парня. У него есть как футбольные, так и человеческие качества, чтобы стать первоклассным голкипером, а мы готовы помочь ему в их развитии. В “Амкаре” многие футболисты прошли тот путь, который сегодня начинает Денис, и я от души желаю ему, чтобы у него тоже все получилось», — сказал Маслов.

«Приглашение из клуба РФПЛ — самое важное событие в моей жизни. Тем более — из такого клуба, как “Амкар”, где ставка делается именно на молодых игроков. Прекрасно понимаю, пока это — только аванс, но я еду в Пермь с огромным желанием доказать, что “Амкар” во мне не ошибся», — подытожил Вамбольт.

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