«Амкар» объявил о переходе экс-вратаря «Балтики» Вамбольта

Об этом сообщает пресс-служба пермского клуба. Контракт с футболистом рассчитан на три года.



В составе «Балтики» Вамбольт провел два сезона в ФНЛ, а также сыграл один матч за сборную Футбольной Национальной Лиги.



Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов прокомментировал переход вратаря, а новичок Денис Вамбольт поделился впечатлениями.



«Мы пригласили Дениса Вамбольта, потому что видим перспективу этого парня. У него есть как футбольные, так и человеческие качества, чтобы стать первоклассным голкипером, а мы готовы помочь ему в их развитии. В “Амкаре” многие футболисты прошли тот путь, который сегодня начинает Денис, и я от души желаю ему, чтобы у него тоже все получилось», — сказал Маслов.



«Приглашение из клуба РФПЛ — самое важное событие в моей жизни. Тем более — из такого клуба, как “Амкар”, где ставка делается именно на молодых игроков. Прекрасно понимаю, пока это — только аванс, но я еду в Пермь с огромным желанием доказать, что “Амкар” во мне не ошибся», — подытожил Вамбольт.